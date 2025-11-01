Y ahora en Las Ramblas

Y la nueva escala del senador con licencia Gerardo Fernández Noroña, tras haber estado en Dubái y antes en Cisjordania fue Barcelona. Y, como no podría ser de otra manera en estos tiempos, ahora habría sido captado en caminata por Las Ramblas, el famoso y turístico paseo lleno de edificios históricos, teatros y restaurantes. El periodista Alejandro Cacho informó sobre la presencia del legislador en ese icónico bulevar y difundió una serie de fotos. Y luego las benditas redes se encargaron de dar cuenta de cómo sí es posible concluir un viaje con fines “humanitarios”, como lo definió el morenista, en uno con fines recreativos. Y también revivieron la polémica sobre la afinidad del legislador a darse algunos lujitos. Hubo también quien advirtió que aun con el viaje de Noroña, las cosas seguirán igual en Gaza, pero eso sí: podrá decir que lo paseado ya nadie se lo quita. ¡Cómo son!

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El problema de los vuelos