¿20 de noviembre es feriado? Estos son los días de descanso obligatorio restantes del 2025

Los días feriado son días de descanso obligatorio, esto quiere decir que las y los trabajadores tienen un día libre por ley en México, y estoy se establecen en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Desde enero del 2025 se dieron a conocer los días de descanso obligatorio, y estas fechas están establecidas en días que tienen festividades importantes.

Al ser un día de descanso obligatorio por ley, en caso de trabajar ese día, los trabajadores deben recibir un pago extra, y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trbajo, se debe establecer cuántas personas deben presentarse ese día.

Quienes trabajen deben recibir su salario habitual y adicional a eso deben recibir un salario doble, lo que quiere decir que quienes trabajen un día feriado deben recibir un pago equivalente a tres días de salario.

En caso de que el día feriado caiga en domingo, los empleadores deben pagar también la prima dominical que está establecida en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

Días feriados restantes del 2025

En total existen 9 días de descanso obligatorio por ley, y estos días feriados son los siguientes:

El primero de enero El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo El primero de mayo El 16 de septiembre El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre El primero de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal El 25 de diciembre El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Por lo que este jueves 20 de noviembre se recorre al lunes 17 de noviembre, y además de este, el jueves 25 de diciembre también es un día feriado, y estos dos son los últimos días feriados del 2025.

Aniversario de la Revolución Mexicana ı Foto: Especial

¿Por qué es feriado el 20 de noviembre?

El 20 de noviembre se celebra el Aniversario de la Revolución Mexicana, ya que este día marca el día en el que inició este movimiento con el levantamiento en armas de Francisco I. Madero, con el propósito de destituir a Porfirio Díaz del cargo.

Los personajes más relevantes de este conflicto armado que se desató en distintas regiones del país son Pascual Orozco, Francisco “Pancho” Villa que realmente se llamaba Doroteo Arango, y Emiliano Zapata.

Este conflicto armado concluyó con la promulgación de la Carta Magna en 1917, y en esta se estableció el proyecto nacional, y esta Constitución hasta el momento sigue vigente.