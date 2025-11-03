De nuevo Sonora

ROZONES

Las miradas están puestas sobre el Gobierno de Sonora, que encabeza Alfonso Durazo, luego de la tragedia que ocurrió en una tienda de la cadena Waldo’s, que costó la vida a 23 personas. Y es que se ha informado de manera preliminar y como parte de la investigación sobre la falta de un programa de protección civil avalado por la autoridad. En esa lógica, se empezarían a perfilar señalamientos contra la administración estatal pasada, al frente de la cual estuvo Claudia Pavlovich, quien hoy es, a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cónsul de México en Barcelona. Y es que se ha dicho, oficialmente, que hasta 2020 la empresa de las tiendas tuvo ese trámite en regla, y cuando llegó el actual gobierno ya no se le validó. Se ha abundado también sobre el caso del transformador que estaba dentro del local, el cual estalló y provocó el incendio y, se ha dicho que no era propiedad de la CFE. Por la dimensión de la tragedia, en el estado piden claridad.

