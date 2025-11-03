Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 4 de noviembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de noviembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Aguacate Hass en malla o a granel: $24.90 el kilo
- Elote blanco: $6.90 por kilo
- Frambuesa: $39.90 por 175gr
- Mora azul: $49.90 la charola
- Jitomate saladett: $24.90 el kilo
- Piña miel: $16.90 el kilo
- Melón chino: $28.90 el kilo
- Uva verde: $69.00 la pieza
- Toronja: $29.90 el kilo
- Limón sin semilla: $19.90 la pieza
- Sandía roja: $16.90 el kilo
- Papa blanca: $29.90 el kilo
- Pera de Anjou: $29.90 el kilo
- Manzana gala: $39.90 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Milanesa de cerdo: $104.00 el paquete
- Fajitas de pechuga: $145.00 por kilo
- Milanesa de pollo: $174.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $154.00 el kilo
- Molida de cerdo: $115.00 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $143.00 el kilo
- Molida de res premium: $179.00/kg
- Milanesa de res pulpa blanca: $221.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
- Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
- Atún ahumado Tuny: $30.00 la lata
- Pechuga sin piel: $154.00 el kilo
