Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 4 de noviembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de noviembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Aguacate Hass en malla o a granel: $24.90 el kilo
  • Elote blanco: $6.90 por kilo
  • Frambuesa: $39.90 por 175gr
  • Mora azul: $49.90 la charola
  • Jitomate saladett: $24.90 el kilo
  • Piña miel: $16.90 el kilo
  • Melón chino: $28.90 el kilo
  • Uva verde: $69.00 la pieza
  • Toronja: $29.90 el kilo
  • Limón sin semilla: $19.90 la pieza
  • Sandía roja: $16.90 el kilo
  • Papa blanca: $29.90 el kilo
  • Pera de Anjou: $29.90 el kilo
  • Manzana gala: $39.90 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

  • Milanesa de cerdo: $104.00 el paquete
  • Fajitas de pechuga: $145.00 por kilo
  • Milanesa de pollo: $174.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso: $154.00 el kilo
  • Molida de cerdo: $115.00 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $143.00 el kilo
  • Molida de res premium: $179.00/kg
  • Milanesa de res pulpa blanca: $221.00 el kilo
  • Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete
  • Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete
  • Filete tilapia: $115.00 el kilo
  • Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
  • Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
  • Atún ahumado Tuny: $30.00 la lata
  • Pechuga sin piel: $154.00 el kilo

