Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 4 de noviembre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de noviembre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass en malla o a granel: $24.90 el kilo

Elote blanco: $6.90 por kilo

Frambuesa: $39.90 por 175gr

Mora azul: $49.90 la charola

Jitomate saladett: $24.90 el kilo

Piña miel: $16.90 el kilo

Melón chino: $28.90 el kilo

Uva verde: $69.00 la pieza

Toronja: $29.90 el kilo

Limón sin semilla: $19.90 la pieza

Sandía roja: $16.90 el kilo

Papa blanca: $29.90 el kilo

Pera de Anjou: $29.90 el kilo

Manzana gala: $39.90 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Carnes, Pollo y Pescados

Milanesa de cerdo: $104.00 el paquete

Fajitas de pechuga: $145.00 por kilo

Milanesa de pollo: $174.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $154.00 el kilo

Molida de cerdo: $115.00 el kilo

Chuleta ahumada de cerdo: $143.00 el kilo

Molida de res premium: $179.00/kg

Milanesa de res pulpa blanca: $221.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Filete de atún fresco: $315.00 el kilo

Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete

Atún ahumado Tuny: $30.00 la lata

Pechuga sin piel: $154.00 el kilo

