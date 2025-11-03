Molotov prende el debate

Y fue José Ramón López Beltrán el que ayer le quiso dar un raspón a Molotov, luego de que el viernes pasado, en el concierto por sus 30 años, la banda dijera que no está alineada “a cualquier Cuarta Transformación”, y señalara que “éramos un país bien chingón”. El fin de semana, nos cuentan, esas expresiones alimentaron la “conversación” —así le llaman algunos a los fregadazos que se dan a diestra y siniestra— en las benditas redes. Voces afines a la 4T aparecieron para tratar de denostar a la agrupación musical. Pero fue hasta ayer que el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo su aporte. “De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México”, escribió José Ramón. Y sí, el “mejor que nunca” fue la hebra por la que siguió “la conversación”.

