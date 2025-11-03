Ya no tenía mucho sentido

Y fue la diputada Gabriela Jiménez la que en un evento por las festividades de muertos que realizó en Azcapotzalco se disfrazó de Batichica. La también vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena fue quien se encargó de dar a conocer en sus redes las imágenes en las que aparece como el centro en un evento que tuvo lugar en la colonia Santiago Huilotla. “Vestida de Batichica, quiero recordar que todas las mujeres somos heroínas, luchando siempre por la justicia y el bienestar de nuestras comunidades”, refirió la legisladora como para darle un giro distinto a la razón original por la cual optó por usar ese atuendo: la disputa por un sitio al lado del secretario García Harfuch que tuvo con su compañera de bancada, Jessica Saiden, la semana pasada. Situación que derivó en un conflicto que el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, intentó zanjar con cierto humor. Nos dicen que quizá ya no tenía tanto sentido hacerle eco a la polémica, pero pos ahí cada quien.

