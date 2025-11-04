Delfina cierra filas con Claudia

Relevante, nos comentan, el cierre de filas de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con la Presidenta Claudia Sheinbaum, de quien respaldó su estrategia de seguridad, al lado de 15 presidentes municipales que forman parte de la estrategia Operativa Oriente. Y es que, nos hacen ver, la mandataria mexiquense ha sido de las primeras en tomar esa iniciativa en medio de señalamientos y críticas que han surgido tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. “Desde aquí le enviamos un abrazo, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, sabe que la queremos, que reconocemos el gran trabajo que está realizando como Presidenta, que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de tener una Presidenta como usted”. La secundó el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, quien calificó como inaceptables el llamado de la derecha al caos y al autoritarismo. “La guerra nunca será el camino. Sí en cambio la cercanía con el pueblo”, sostuvo. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La voz de Grecia