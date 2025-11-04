Juez acusado y sancionado

Y hablando del Poder Judicial, resulta que el Tribunal de Disciplina Judicial ayer despachó su primera sanción. El castigo es una suspensión y se aplicará a un juez de Distrito con sede en Colima “por incurrir en faltas graves en la conducción de procedimientos abreviados”. El órgano que remplazó al Consejo de la Judicatura afirmó ayer algo tan grave como que el juez actuó como parte activa en la reducción de penas acordadas en al menos cuatro asuntos. Y éstos no son menores, pues atañen a personas acusadas por temas de drogas. La Presidenta Claudia Sheinbaum habló del caso en su mañanera. “Se trata de Colima, hace tres días, subieron los homicidios. Ahí nos ayuda mucho la Marina. Y le preguntamos al almirante secretario: ‘Oiga, ¿por qué, si Colima ya había bajado bastante, ahora…?’. ‘Es que dejaron salir a un delincuente, un juez’”. El Gobierno presentó su queja y ya salió la sanción.

TE RECOMENDAMOS: Estudiantes chocan con policías Escalan protestas contra violencia en la entidad