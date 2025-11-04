La tarea de Ebrard

El que, dicen, está echando toda la carne al asador para llevarse las palmas por un acuerdo beneficioso para México es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien se le asignó la misión, imposible para algunos, de rescatar el T-MEC de los caprichos y ocurrencias del presidente Donald Trump. Ayer, el excanciller dijo que la tarea que le fue encomendada por la Presidenta Claudia Sheinbaum fue tratar de perfeccionar el pacto, aprovechar la revisión para hacerlo más justo y, además, que tenga el menor número de cambios. ¡Nada fácil! Aun así, se comenta que al excanciller se le vio optimista ayer en los foros de consulta a sectores productivos y ciudadanía para dicho propósito, algo que nunca se había hecho en negociaciones de tratados comerciales de este calibre.

