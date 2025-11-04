Mensaje de la Corte a la IP

Y no pasó desapercibido, nos comentan, el encuentro entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y los integrantes del Consejo de Empresas Globales. El mensaje que ese encuentro refrendó fue el de que la justicia y el crecimiento económico van de la mano, nos aseguran. Y es que la propuesta del ministro de establecer mesas de trabajo con el sector productivo envía una señal de certeza jurídica y expande la confianza en el país. Muchas miradas están hoy puestas sobre la nueva Corte de Justicia, tanto de sus resoluciones como del desempeño de cada uno de los ministros. De ahí que la iniciativa de Aguilar Ortiz sea vista como una señal de sensatez institucional y compromiso con el Estado de derecho como base de un desarrollo responsable. Las empresas globales destacaron su apuesta a fortalecer la confianza en el PJ como clave para garantizar una justicia accesible, equitativa y con compromiso social. Ahí el dato.

