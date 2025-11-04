‘No puede confiarse la seguridad de ella’, afirma Monreal tras acercamiento inapropiado contra Sheinbaum

“Lo que vi me preocupó mucho.” Con esa frase, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara, encendió las alarmas sobre la seguridad de la presidenta de México, tras asegurar que la jefa del Ejecutivo se encontraba en una situación de vulnerabilidad mientras recorría la calle de Argentina, en el Centro Histórico de la capital.

“No puede confiarse la seguridad de ella”, advirtió el legislador, quien pidió extremar precauciones para evitar cualquier riesgo.

▶ #Video | En entrevista Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA), coordinador de los diputados de Morena en la Cámara baja dijo, sentirse preocupado como presidente de la Junta de Comisión Política de la Cámara de Diputados, sobre el acercamiento de un individuo con la presidenta.… pic.twitter.com/g9PrNS8ER6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 5, 2025

Monreal explicó que la mandataria suele caminar con sencillez, sin grandes dispositivos de protección y con una actitud cercana al pueblo, pero subrayó que esa misma cercanía no debe ponerla en peligro. “Ella camina como cualquier ciudadano, pero basta un hombre o una mujer desequilibrada para ponerla en riesgo”, dijo.

El morenista destacó que la presidenta representa un símbolo nacional, no solo por ser la primera mujer en ocupar el cargo, sino también por lo que encarna para millones de personas. “No puede estar tan vulnerable en ninguna parte”, sostuvo.

Asimismo, señaló que, aunque la mandataria confía plenamente en su equipo de seguridad, este no puede relajarse ni bajar la guardia. “Tiene que haber un mínimo de cuidado para con ella. Aunque no lo pida, el deber del equipo es protegerla. La responsabilidad es de ellos”, expresó.

El legislador reconoció el carácter sencillo y la cercanía de la presidenta como cualidades admirables, pero insistió en que “las condiciones no están para exceso de confianza”. Aseguró que reforzar las medidas de protección no implica perder contacto con la ciudadanía, sino garantizar la integridad de quien encabeza el país.

“Camina confiada en que su equipo está a su lado, pero deben extremar precauciones, incluso si eso genera molestias. Es nuestra presidenta y tenemos que cuidarla”, remarcó Monreal.

Su llamado cerró con una advertencia clara: “No puede confiarse la seguridad de ella. Su liderazgo y lo que representa para México merecen toda la protección posible.”

