Ganaderos exigen en el Senado acción urgente contra gusano barrenador

Líderes ganaderos y legisladores alzaron la voz desde el Senado de la República para exigir una respuesta contundente del Gobierno Federal ante la crisis provocada por el gusano barrenador, plaga que está golpeando severamente a miles de productores en el sureste mexicano y amenaza con extenderse a todo el país.

En conferencia de prensa encabezada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) alertaron sobre la magnitud de un problema que, a un año de su reaparición, ha puesto en jaque a la ganadería nacional y generado graves afectaciones económicas.

“La situación en el campo mexicano ya no admite rodeos, el gusano barrenador está poniendo de rodillas a miles de productores en el estado mexicano y el Estado mexicano ha reaccionado tarde y a medias”, denunció Colosio, quien presentó dos puntos de acuerdo para que las autoridades asuman plenamente su responsabilidad.

Ernestino Mazariegos Zenteno, secretario del Consejo Directivo de la CNOG, recordó que el primer caso se detectó hace exactamente un año , en noviembre de 2024.

“Necesitamos del apoyo de los legisladores, para que la Secretaría de Agricultura, a través de Senasica pueda tener suficientes recursos para el próximo año y poder combatir esta plaga que ha estado afectando de manera muy fuerte a la ganadería del país, principalmente hoy en el sureste”, expresó Mazariegos.

El líder ganadero subrayó las complicaciones que enfrentan para la movilización del ganado, debido a las medidas implementadas para evitar que el gusano avance hacia el centro y norte del país, lo que requiere mayor vigilancia y recursos.

Ganaderos de Chiapas atienden a sus vacas por la plaga de gusano barrenador, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el doctor Mauricio Lastra Escudero, líder ganadero de Chiapas, advirtió sobre las consecuencias de la falta de presupuesto que permitió el regreso del gusano barrenador.

“Esta enfermedad ya había sido erradicada por primera vez en 1987 y luego en 1992 y por descuido y básicamente falta de presupuesto a partir de hace un año, lo volvimos a tener. México tiene un gran prestigio internacional por la sanidad que puede perderse si no se aplican los recursos necesarios”, afirmó.

Denunció, además, las graves afectaciones en la comercialización: un embarque de ganado puede tardar hasta mes y medio en salir y hasta 30 horas en un puesto de verificación, con todos los costos recayendo sobre los productores.

Colosio Riojas detalló que presentó dos puntos de acuerdo que buscan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asuma un papel protagónico en la parte ambiental, ya que el gusano también está afectando la fauna silvestre.

“Pedimos vigilancia en áreas naturales protegidas, pedimos protocolos claros cuando se detectan casos en fauna, pedimos coordinación entre los estados y los municipios y la federación y sobre todo transparencia en esta información” Luis Donaldo Colosio Rioja, senador de MC



Asimismo, exigió que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), fortalezca la estrategia nacional con metas claras, producción de mosca estéril, vigilancia epidemiológica robusta y controles efectivos en las fronteras.

