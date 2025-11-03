Revisan posible reapertura de la frontera de EU

En medio de la incertidumbre que persiste por el cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano desde hace 11 meses a causa de la plaga de gusano barrenador, este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en Palacio Nacional.

A través de un comunicado, la mandataria federal precisó que, durante el encuentro, “se subrayó como prioridad del Gobierno de México la reapertura de la frontera a la exportación de ganado”.

“Las delegaciones también reafirmaron la importancia de mantener canales de comunicación permanentes y al más alto nivel entre las autoridades competentes de ambos países.

“Asimismo, refrendaron su compromiso con el combate al gusano barrenador del ganado, la facilitación del comercio agropecuario y la protección de la salud animal en América del Norte”, señaló el mensaje de la Presidencia.

A la reunión asistieron Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte; Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Berdegué Sacristán y Brooke Rollins también se reunieon en las instalaciones del Senasica, con el objetivo de verificar los avances de la campaña contra el gusano barrenador, en donde acordaron prioridades y acciones a corto plazo que permitirán decidir sobre la reanudación del intercambio de ganado.

A través de un comunicado, la Sader precisó que entre los principales temas abordados durante el encuentro, destacó el fortalecimiento de la coordinación en torno a la plaga y a otros asuntos de sanidad animal, así como la identificación de áreas de colaboración en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Berdegué Sacristán destacó el papel fundamental de la colaboración binacional en materia de sanidad e inteligencia epidemiológica, especialmente frente a las amenazas transfronterizas que pueden afectar la producción pecuaria en ambos países.

Ambas autoridades reconocieron que este sector es el “motor de las economías de ambos países, a la vez que asegura a las industrias y a los consumidores el acceso a insumos y a productos de alta calidad, seguros y a precios convenientes”.

“El encuentro, en el que participaron altos funcionarios de ambos gobiernos, representó un nuevo paso en el fortalecimiento de una relación agrícola sólida y de largo plazo, que sustenta miles de empleos y contribuye a la seguridad y estabilidad alimentaria de la región. México y Estados Unidos son socios estratégicos en la construcción de un sistema alimentario norteamericano seguro, sostenible y competitivo”, dijo la dependencia.

Temprano, tras el encuentro que duró alrededor de 40 minutos, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, sostuvo que la reunión fue positiva y constructiva, en donde se abordaron los diferentes asuntos en común dentro de la agenda del agro.

Sin embargo, el funcionario señaló que los resultados serán dados a conocer por la Presidenta y que, por el momento, él salía contento y satisfecho.

“Se revisaron todos los temas… Yo sólo les quiero decir que fue un encuentro excelente, 40 minutos de duración, una muy buena conversación entre ellas dos, se tocaron todos los temas de la agenda y yo salgo sumamente contento y satisfecho”, señaló.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo adelantó que el tema principal de la conversación sería el cierre comercial al ganado. Comentó que se buscaría conocer los planteamientos del gobierno estadounidense para reanudar el intercambio comercial, así como exponer la visión de su gobierno.

Finalmente, la mandataria ahondó en que se le mostrarían las acciones emprendidas en México referentes a la contención del gusano barrenador.

Insisten en acercamiento para frenar amago aéreo

› Por Yulia Bonilla

El Gobierno de México insistirá en un acercamiento con las autoridades estadounidenses para solucionar la inconformidad que llevó a la revocación del acceso a 13 rutas aéreas mexicanas, y para frenar el amago con el que Estados Unidos busca prohibir los vuelos combinados, es decir, los que ingresan con pasajeros y carga.

A finales del mes pasado, el país vecino del norte notificó la suspensión de 13 rutas que viajan desde nuestra nación, hecho que se generó como inconformidad por el decreto con el que México trasladó la llegada de aviones de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

14 Días fijó de plazo EU para las aerolíneas

La semana pasada, el Departamento de Transporte de EU fijó un plazo de 14 días para que las aerolíneas mexicanas presenten sus alegatos con relación a una nueva medida para no permitir que ingresen aeronaves con pasajeros y con carga en la panza de la unidad.

Tras reiterar el rechazo al primer bloqueo que se hizo a las aerolíneas nacionales, Sheinbaum Pardo comentó que se mantiene la búsqueda de una llamada con el secretario del Departamento de Transporte de EU, Sean Duffy. Además de esto, se le enviará una carta para exponerle los argumentos por los cuales no se está de acuerdo con la medida dictada.

“Nosotros, como lo dije, creo que vamos a llegar a un acuerdo, no creo que lleguemos a esta situación, de ‘en 14 días’, que plantearon. Estamos buscando una llamada con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos, y una carta que se va a enviar dando todos los argumentos”, dijo.

Sobre la reunión que sostuvo el viernes pasado con los directores de las principales líneas aéreas, comentó que éstas brindaron al Gobierno información sobre la carga con la que cuentan y otros detalles que puedan servir en esta negociación.

Además, sdelantó que hoy sostendrá otra reunión con empresas dedicadas al transporte de carga y que tienen operaciones en el AIFA para conocer su percepción o si tienen alguna observación o solicitud ante algún posible problema en este aeropuerto.

