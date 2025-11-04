‘No va a suceder’: Sheinbaum sobre reportes de plan de Trump para desplegar tropas en México

Sheinbaum descarta que EU, por órdenes de Trump, vaya a intervenir en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los reportes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea intervenir en el territorio de nuestro país, y dijo que eso “no va a suceder”.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo aseguró que, al interior del Gobierno federal, no se cuenta con información de que una intervención de este tipo, efectivamente, vaya a ocurrir, como lo plantearon ayer medios estadounidenses.

Incluso, la presidenta fue enfática al remarcar que en distintas ocasiones ha hablado con su homólogo estadounidense, con quien ha aclarado que no se aceptará una colaboración en seguridad por medio de las armas.

“Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el Gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado [Marco Rubio]”, explicó la presidenta.

Aclaró que este entendimiento, en ningún momento, considera una intervención de tropas estadounidenses en México.

Además, la mandataria federal enfatizó que la colaboración entre Estados Unidos y México contempla trabajo en conjunto y respeto a las soberanías.

“Respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los Estados”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Ayer, la cadena estadounidense NBC informó que el Gobierno del presidente Donald Trump comenzó a diseñar una operación militar sin precedentes que contemplaría el despliegue de tropas estadounidenses en México para combatir a los cárteles de la droga.

La operación, según NBC, no sería inminente, pero ya habrían comenzado los entrenamientos con este propósito.

Sin embargo, el reporte se mantiene en calidad de extraoficial. La semana pasada, de una manera similar, medios estadounidenses reportaron que Trump planeaba intervenir en territorio venezolano, lo cual fue desmentido por el propio mandatario horas después.

