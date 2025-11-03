Trump planea operación militar encubierta contra cárteles en territorio mexicano

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a diseñar una operación militar sin precedentes que contemplaría el despliegue de tropas estadounidenses en México para combatir directamente a los cárteles de la droga, según revelaron funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos familiarizados con la iniciativa.

De acuerdo con la cadena estadounidense NBC, la misión, que incluiría fuerzas de operaciones especiales y oficiales de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), representa una ruptura con la política histórica estadounidense en México.

Aunque el despliegue no es inminente, ya han comenzado las primeras etapas de entrenamiento para posibles operaciones terrestres en territorio mexicano, de acuerdo con dos funcionarios estadounidenses en activo.

Las tropas pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia, en virtud del Título 50, que regula las operaciones encubiertas.

La misión utilizaría principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y líderes de cárteles. Algunos de estos drones requieren operadores en tierra para su uso eficaz y seguro.

Esta estrategia contrasta radicalmente con el enfoque de administraciones anteriores, que desplegaron discretamente equipos de inteligencia y militares en México únicamente para apoyar a fuerzas locales, pero nunca para emprender acciones directas contra los cárteles.

La iniciativa se enmarca en la campaña más amplia de Trump contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

En febrero, el Departamento de Estado designó a seis cárteles mexicanos, la MS-13 y el Tren de Aragua venezolano como organizaciones terroristas extranjeras, otorgando amplios poderes legales a agencias de inteligencia y unidades militares estadounidenses para realizar espionaje y operaciones encubiertas.

Si la misión recibe aprobación final, la administración planea mantenerla en secreto y no divulgar las acciones asociadas, similar a su estrategia con los recientes ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico cerca de Venezuela.

Desde septiembre, esos ataques han resultado en 64 muertes en 15 operaciones contra 16 embarcaciones, según informes del Pentágono, aunque la administración no ha presentado pruebas que respalden sus alegaciones.

La relación con México presenta desafíos diplomáticos significativos. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó clara su postura tras filtraciones previas en abril: “Rechazamos cualquier forma de intervención o injerencia. Eso ha quedado muy claro: México coordina y colabora, pero no se subordina”, declaró en conferencia de prensa.

Según la versión, a diferencia de Venezuela, donde la misión busca socavar al gobierno de Nicolás Maduro, la operación en México no está diseñada para debilitar al gobierno mexicano, según funcionarios. La administración estadounidense preferiría coordinarse con México, pero no ha descartado operar sin esa coordinación.

Sheinbaum ha mostrado voluntad de colaboración en ciertos aspectos. Su gobierno autorizó a la CIA ampliar vuelos de vigilancia iniciados durante la administración Biden, desplegó 10 mil soldados en la frontera, incrementó las incautaciones de fentanilo y extraditó 55 altos cargos de cárteles a Estados Unidos.

Sin embargo, Trump ha cuestionado públicamente la capacidad del gobierno mexicano.

“Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que me parece extraordinaria”, dijo el mes pasado. “Es una mujer muy valiente, pero México está controlado por los cárteles”.

Trump argumenta que los métodos tradicionales de aplicación de la ley no han logrado resolver el problema del narcotráfico, que cobra decenas de miles de vidas estadounidenses anualmente.

Ha calificado el narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional, justificando medidas militares más agresivas.

“El gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”, señaló un alto funcionario en respuesta a esta información. La CIA declinó comentar, mientras el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca.

Las conversaciones sobre el alcance preciso de la misión continúan y aún no se ha tomado una decisión final.

