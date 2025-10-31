Con un rotundo “no”

Trump niega que Estados Unidos está preparando ataques en territorio venezolano

Donald Trump, presidente de EU, respondió con un “no” a las declaraciones de los diarios Wall Street Journal y Miami Herald sobre la supuesta intención de atacar territorio venezolano

Trump descarta ataques en territorio venezolano
Trump descarta ataques en territorio venezolano Foto: La Razón (con material de Reuters)
Por:
Arturo Meléndez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que, como lo reportó la prensa local esta semana, su gobierno esté planeando un ataque en territorio venezolano.

Cuestionado por la prensa sobre la veracidad de estos reportes, los cuales aseguraban que Estados Unidos lanzaría pronto un ataque contra instalaciones militares de Venezuela, el mandatario estadounidense respondió con un rotundo: “no”.

Esta semana, reportes de los diarios Wall Street Journal y Miami Herald informaron que las fuerzas estadounidenses, bajo órdenes de Trump, alistaban un ataque contra instalaciones militares de Venezuela, las cuales, incluso, podrían ocurrir en cuestión de días u horas.

Mientras el Wall Street Journal aseguró que Trump no contaba con una fecha para estos ataques, estimó que esta operación militar estaba sobre la mesa, y podría ser ejecutada en algún momento de los siguientes meses.

Milicianos venezolanos se alistan ante una posible intervención norteamericana.
Milicianos venezolanos se alistan ante una posible intervención norteamericana. ı Foto: Reuters

Por su parte, el Miami Herald fue más tajante, y aseguró que estos ataques podrían ocurrir en cuestión de días u horas, a medida que se intensifica el cerco de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al que Trump ha acusado de liderar un grupo delincuencial conocido como Cartel de los Soles.

Sin embargo, ambos artículos se sustentaron en fuentes no identificadas del Gobierno estadounidense, por lo que no había sido posible corroborar la veracidad de estos dichos.

La Casa Blanca ya había desmentido la información.
La Casa Blanca ya había desmentido la información. ı Foto: @WhiteHouse.

Incluso, la secretaria adjunta de Prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, ya había desmentido la información, pues dijo directamente al Miami Herald que cualquier anuncio de este calibre sería hecho específicamente por el presidente estadounidense.

A pesar de ello, continúan las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, en el marco de lo que la Casa Blanca ha considerado un combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga sudamericanos que, acusa, son responsables del paso de miles de narcóticos a su país.

Gustavo Petro en la Asamblea General de ONU, el 23 de septiembre.
Gustavo Petro en la Asamblea General de ONU, el 23 de septiembre. ı Foto: AP

Bajo estas operaciones, Estados Unidos ha derribado buques de origen venezolano y colombiano, los cuales transitaban por aguas internacionales, a los cuales señaló de trasladar grandes dosis de droga hacia Estados Unidos.

Lo anterior ha provocado fuertes diferencias con los líderes sudamericanos, incluso con Gustavo Petro, presidente colombiano, quien ha exigido aclaración del derribo de estos barcos, pues ha señalado que, contrario a declaraciones estadounidenses, algunos de estos transportaban trabajadores ajenos a grupos criminales.

