Cruz Azul prevé crecimiento de 17% en su producción para el cierre de 2026.

La Cooperativa Cruz Azul prevé alcanzar un crecimiento de 17 por ciento en su producción de cemento para el cierre de 2026, informó el ingeniero Víctor Manuel Velázquez Rangel, Presidente del Consejo de Administración de la empresa.

“Proyectamos cerrar el año con un incremento del 17 por ciento en nuestra producción, esto gracias a la recuperación de la planta de Hidalgo, el nuevo molino en Oaxaca y la apertura de Campeche”, aseguró. La empresa cerró el 2025 con un incremento del 9 por ciento en la producción, con respecto a 2024, gracias a la modernización de infraestructura y la eficiencia administrativa.

La empresa vive una etapa de transformación, en la que destaca: la expansión de la compañía con proyectos de inversión como la construcción de una nueva planta cementera en Campeche, la tercera línea de producción de sacos en la planta de Puebla, la implementación de nuevas líneas de coprocesamiento industrial en Aguascalientes, la modernización de infraestructura en Oaxaca, nuevas trituradoras primarias y secundarias.

“Después de cinco años de transformación institucional y reestructura corporativa, Cooperativa La Cruz Azul, reporta avances significativos en materia financiera, industrial y operativa, consolidando una nueva etapa de estabilidad y crecimiento para uno de los grupos cooperativistas más importantes del país”, aseguró Velázquez Rangel.

Dijo que se reportan avances sin precedente en la empresa durante la actual administración que opera desde hace cinco años. “La cooperativa atraviesa por un buen momento, cuenta con finanzas saludables, estabilidad administrativa y certidumbre legal en todos sus procesos”, añadió.

Informó, finalmente, que todas las empresas del grupo empresarial han sido reestructuradas para convertirse en sociedades competitivas, que permitan el desarrollo de las economías locales y, por tanto, que impulsen el crecimiento de México.

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JVR