Venezuela acusa a EU de plan bélico en el Caribe

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ofreció mediar entre Washington y Caracas durante su encuentro con Trump.

El destructor de la Armada de EU USS Gravely se acerca a Puerto España, ayer. Foto: Reuters
La Razón Online

El Gobierno de Venezuela denunció ayer una “provocación militar” de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA, acusando a Estados Unidos de “instalar una guerra” en el Caribe. En un comunicado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que los ejercicios militares trinitenses se desarrollan “bajo control del Comando Sur”, y reveló la captura de un “grupo mercenario con información directa” de la agencia estadounidense, lo que, según Caracas, evidencia un intento de “ataque de falsa bandera”.

El destructor USS Gravely llegó el domingo a Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, para realizar maniobras navales junto a la Fuerza de Defensa local. El gobierno trinitense, encabezado por Kamla Persad-Bissessar, defendió la visita como parte de la cooperación regional “contra el crimen transnacional”, mientras la Cruz Roja llamó a fortalecer la colaboración humanitaria.

