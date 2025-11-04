Sheinbaum recorre el Centro Histórico para llegar a reunión con universidades; convive con jóvenes y visitantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió esta mañana al caminar desde Palacio Nacional hasta la sede de la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, realizada en las instalaciones de la SEP, sobre la calle Donceles.

La mandataria realizó el trayecto de aproximadamente medio kilómetro sin mayor seguridad que dos integrantes de la Ayudantía. Durante el recorrido, cruzó por las calles Moneda, Licenciado Verdad, Justo Sierra, República de Argentina y Luis González Obregón, así como por el Museo del Templo Mayor, donde convivió con ciudadanos y visitantes.

El recorrido tomó alrededor de 30 minutos, debido a que la presidenta se detuvo constantemente para saludar, conversar, tomarse fotografías y firmar ejemplares de su libro Diario de una transición histórica.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando un grupo de estudiantes de preparatoria provenientes de Durango reconoció a la mandataria mientras visitaban el Templo Mayor. “¡Es Claudia!”, gritaron algunos al percatarse de su presencia. “Buenos días, ¿cómo están?”, saludó Sheinbaum ante los jóvenes, quienes respondieron que se encontraban de visita en la Ciudad de México.

Según el comunicado, uno de los estudiantes expresó: “¡La admiro mucho! Muchas gracias por el trabajo que hace por los mexicanos”. Antes de retirarse, los jóvenes lanzaron una porra a la presidenta, quien respondió con la frase local: “Cómo la Laguna…”, a lo que ellos contestaron: “¡Ninguna!”.

Tras el encuentro, Sheinbaum continuó su camino hacia la reunión con representantes de universidades e instituciones públicas de educación superior.

