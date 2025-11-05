Ahí sí se unen los partidos

Nos cuentan que el santo de los políticos ayer obró durante la sesión del INE el milagro de que los partidos, hasta los que siempre andan del chongo entre sí, se unieran en una causa común: la de cuestionar las multas que les impusieron por afiliaciones indebidas. Morena, por ejemplo, tendrá que pagar 15.6 millones de pesos; el PRI, 5.5 millones de pesos; el PVEM, 5.2 millones de pesos, el PT, 1.7 millones de pesos y MC, 506 mil pesos. Esto es, sólo la libró el PAN, por tener un sistema cerrado de afiliación. Llamó la atención, sin embargo, que los representantes de los partidos echaran la culpa de sus sanciones al modelo que se emplea para aplicarlas, a las normas e incluso ¡a los propios ciudadanos!, que en este caso fueron los denunciantes. Bueno, hasta el representante de Acción Nacional, que no tendrá que pagar nada se sumó a pedir una reunión con autoridades del INE para tratar lo que reclaman. Uf.

