CSP recibe a viuda de Manzo; hoy lo sustituye

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de Las Velas.

Quiroz arribó ayer, alrededor de las 14:00 horas, a la sede del Ejecutivo federal, escoltada por unidades de la Guardia Nacional (GN), y permaneció ahí durante, al menos, tres horas.

El Dato: La presidenta de la Jucopo del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís, informó que el Poder Legislativo local está preparado para que Quiroz asuma como alcaldesa.

La esposa de Manzo, quien se perfila a ocupar la presidencia municipal de Uruapan a partir de este miércoles, abandonó el Palacio sin hablar con los medios.

De acuerdo con el orden del día del Congreso de Michoacán, se espera que Grecia Quiroz rinda protesta como titular del Ayuntamiento, en sustitución de su esposo, después de que los legisladores estatales recibieran la notificación oficial de la ausencia de Manzo y de que la Comisión de Gobernación aprobara el dictamen que da trámite a la sucesión.

El Congreso michoacano, que recibió la propuesta por parte del Movimiento del Sombrero (fundado por Manzo) para que Quiroz García asumiera la titularidad del municipio, convocó a una sesión extraordinaria a las 14:30 horas de hoy, con este único asunto en la agenda.

El Movimiento del Sombrero, también llamado La Sombreriza, fue creado como un proyecto político y organización independiente; que atrajo la atención mediática en junio de 2024, luego de que tres de sus integrantes obtuvieran cargos de elección popular en Michoacán.

El alcalde asesinado, quien lideró esta organización, llegó al Ayuntamiento de Uruapan con 95 mil 381 votos y se convirtió en el primer ciudadano en asumir la presidencia por la vía independiente en ese municipio.

La presidenta del Congreso del estado, la diputada Giulianna Bugarini, remarcó que el procedimiento para tomar protesta a Grecia Quiroz se llevará a cabo con estricto apego a la legalidad, priorizando el interés de las michoacanas y michoacanos.

“Con esto, la 76 Legislatura del Congreso del Estado ratifica su compromiso para garantizar la paz y el fortalecimiento de las instituciones”, informó el Congreso de Michoacán en un comunicado.

El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla, autor de la propuesta para que Grecia Quiroz sea presidenta municipal de Uruapan, dijo que el Movimiento del Sombrero “no se apaga, se levanta y seguirá el camino que Carlos Manzo trazó con valentía”.

La Sombreriza llamó a sus seguidores y a la población de Uruapan para continuar la transmisión en vivo de la designación de Grecia Quiroz: “Contamos con su presencia o con su acompañamiento a través de las redes sociales, para la designación de la nueva presidenta municipal del Ayuntamiento de Uruapan”, indicó.

“Dios te bendiga, Grecia. Y a ti, Carlos Manzo, que desde el cielo vela por tu familia… nosotros, en la tierra, vamos a protegerlos”, dijo el diputado Bautista.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró el lunes pasado que la sucesión en la alcaldía de Uruapan es una decisión que sólo corresponde a los habitantes de ese municipio, por lo que su administración velaría porque se respete.

El martes, en la cuenta de Facebook de Carlos Manzo, Grecia Quiroz se dirigió a las personas que se manifestaron en repudio del asesinado del alcalde, detener las expresiones de violencia que se registraron en varios puntos de Michoacán y remarcó que el Movimiento del Sombrero continuará la lucha de su esposo para pacificar Uruapan y a sus comunidades.

Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas

› Redacción

El alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, denunció ayer que ha sido víctima de amenazas, a través de mensajes y llamadas telefónicas emitidos por presuntos grupos delincuenciales, en un contexto de violencia en Michoacán y del reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

En entrevista con medios locales, Arreola mencionó que desde hace dos meses ha sido objeto de intimidaciones, procedentes de presuntos grupos criminales, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además de la denuncia, solicitó al Gobierno federal que se incrementen los dispositivos de seguridad en Pátzcuaro.

Aunque no reveló detalles al respecto, el edil michoacano expuso que las autoridades ya han tenido avances en la investigación relacionada con sus denuncias y también en la asignación de apoyo por parte de la Federación en materia de seguridad pública, sobre todo, en el control de los accesos por parte de la Guardia Nacional (GN), que cuenta con un destacamento instalado en San Juan Tumbio.

El alcalde dijo que su administración aspira a contar con la presencia de la Guardia Nacional de manera permanente en el municipio, para lo cual está en proceso de habilitar un espacio.

En lo que corresponde a su seguridad personal, el munícipe mencionó que ha mantenido el mismo esquema por los últimos 18 meses, sin que en las recientes semanas haya registrado ataques, amenazas, amagos o alguna otra situación que comprometa su integridad.

El funcionario local aseveró que se encuentra “muy confiado” porque “no siento que deba temer, ya que no he hecho mal a nadie. Es cierto que como alcalde uno hace enemigos gratis por las decisiones que toma, las acciones que ejecuta, por envidia o cuestiones políticas, pero me siento tranquilo y no considero que necesite de seguridad adicional a la que tengo. Me siento tranquilo porque me dedico a trabajar y no me meto en problemas con nadie”, dijo.

Julio Alberto Arreola reconoció que el municipio de Pátzcuaro ha sido escenario de algunos incidentes de seguridad pública, aunque, acotó, que estos no han estado relacionados con la presencia de grupos delincuenciales.

Los alcaldes en México, insistió el edil, representan el eslabón más débil del Gobierno y son los que cuentan con menos seguridad .