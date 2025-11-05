Detención y repudio

Fue detenido anoche el sujeto que se acercó y tocó a la Presidenta Claudia Sheinbaum de una forma más que inapropiada, cuando ésta caminaba por calles del Centro Histórico. Un acto que ha desatado, como no podría ser de otro modo, una indignación mayor. Se ha informado que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. Además, horas después del suceso, la Secretaría de la Mujer lanzó un pronunciamiento en el que repudia el hecho que vivió la mandataria. “Lamentablemente ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país, por eso diario trabajamos para combatirlo”, dice la comunicación de la secretaria Citlalli Hernández. Agrega que “la cercanía de la Presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse… para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento” antes de advertir que es fundamental comprender que este tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres sino que además son un delito.

