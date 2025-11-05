El reloj de arena del PPEF 2026

Nos hacen ver que los que están dejando la tarea del fin de semana para el domingo por la noche son los legisladores en San Lázaro, quienes hoy postergaron la discusión pendiente de cerca de 2 mil reservas relacionadas con el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ayer, sin cambiarle una sola coma, aprobaron el proyecto en lo general; mañana ahora sí, nos dicen, viene el necesario debate en el que nada más deben decidir sobre el destino de al menos 18 mil millones de pesos que están en el aire, para repartir en seguridad, salud, educación... La razón del retraso, señalan, no fue menor, pues muchos legisladores querían pronunciarse por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; sin embargo, advierten por ahí, hubo algunos que más lo hicieron por estirar el tiempo para un asunto que también es relevante para el país, ¿es necesario?

