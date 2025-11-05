ONU, Conago y dependencias condenan agresión de hombre a Sheinbaum

La agresión cometida por un hombre a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mientras caminaba por calles de la Ciudad de México fue condenada por distintos entes a nivel nacional e internacional.

La Organización de las Naciones Unidas, por medio de la agencia para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en México expresó un mensaje de solidaridad con la mandataria y lanzó un llamado a que se reafirme la importancia de prevenir y condenar toda forma de violencia contra las mujeres y también para que se garanticen sus derechos.

En un desplegado aparte, exhortó a no normalizar ni minimizar la violencia contra las mujeres.

“Toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”, dijo.

El pronunciamiento fue en respaldo al mensaje emitido por la Secretaría de las Mujeres, que manifestó el repudio por lo ocurrido contra la mandataria federal y ante el cual dijo que la cercanía de la Presidenta con la población no puede ser interpretada como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin su consentimiento.

Desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) también se emitió una condena a la agresión contra Sheinbaum Pardo, a quien las y los 32 mandatarios locales del país externaron solidaridad y respeto a su persona e investidura.

“Este hecho es un recordatorio doloroso de que las mujeres, incluso aquellas que ocupamos cargos de alta responsabilidad pública, seguimos enfrentando actitudes machistas, agresiones físicas y distintas formas de violencia que no solo nos ofenden y lastiman, sino que también evidencian la deuda que aún tenemos con la igualdad y el respeto hacia las mujeres”, dijo.

De esta forma, la Conago subrayó que lo ocurrido a la Presidenta recuerda que es importante que todos los estados fortalezcan la aplicación de las distintas normas contra la violencia hacia las mujeres.

“Porque una agresión contra una mujer es una agresión contra todas. Porque la dignidad, el respeto y la paz deben prevalecer por encima del odio y la intolerancia. Seguiremos unidas, firmes y sororas, defendiendo a cada mujer de México”, expresó la organización de gobernadoras y gobernadores.

