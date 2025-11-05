Repudio por acoso a CSP en recorrido por el Centro

El sospechoso fue detenido por la Policía capitalina e identificado como Uriel “R”.

Un hombre tocó sin consentimiento a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando ésta se dirigía a un evento que encabezó después del mediodía en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La agresión ocurrió luego de que la mandataria salió a pie de Palacio Nacional rumbo a la dependencia que se encuentra sobre la calle de República de Argentina, en el Centro Histórico, a tres cuadras de la sede del Poder Ejecutivo.

El Dato: Según versiones no confirmadas, el detenido es mandadero en ópticas de Madero y Tacuba, y aseguró que estaba drogado y no sabía que era la Presidenta.

Sheinbaum Pardo caminó junto a personal de ayudantía que resguardaba su avance; sin embargo, la gente comenzó a abordarla para saludarla, abrazarla y tomarse fotos con ella o expresarle algún mensaje.

Mientras Sheinbaum interactuaba con una señora, un hombre se aproximó por detrás, para intentar darle un beso en la mejilla y luego estiró los brazos para rodearla, a lo cual la mandataria reaccionó de inmediato tomándole las manos al sujeto y llevándolas hacia atrás. Un elemento de ayudantía, que se encontraba a una ligera distancia, intervino de inmediato para apartar al hombre, quien insistió en acercarse a la Presidenta para tomarse una foto, a lo cual la mandataria accedió, para luego continuar con su camino, mientras saludaba a más personas.

La grabación se viralizó en redes sociales, donde los comentarios expresaron condena e indignación por la agresión contra la Presidenta, y también por la difusión del material. Además, se exigió identificar y detener al hombre.

Por la noche, se difundió que el sujeto, identificado como Uriel “R”, El Parches, fue detenido a las 21:00 horas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el Callejón de Condesa, en el Centro, y trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, y las instancias estatales de las mujeres, emitieron un pronunciamiento en el que repudiaron lo vivido por la Presidenta, y señalaron que ninguna está exenta de vivir acoso sexual.

“La cercanía de la Presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento. Es fundamental que los hombres comprendan que éste tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres sino que además son un delito. Este tipo de violencias no deben ser trivializadas; por el contrario, denunciarlas es fundamental”, señaló.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo: “No puede confiarse la seguridad de ella. Es un símbolo lo que ella representa para todos nosotros. Es la primera mujer Presidenta y no puede estar tan vulnerable. En ninguna parte y frente a nadie”.