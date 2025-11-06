Alistan reforzamiento de la seguridad para ediles

A raíz del asesinato de Carlos Alberto Manzo, el Gobierno Federal alista un plan para reforzar los mecanismos de protección a otros presidentes municipales que soliciten apoyo ante algún riesgo.

Al ser consultada sobre los avances en los homicidios y amenazas reportados contra otros ediles en el país, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que ya se analiza qué otras medidas implementar en todo el país.

“En todos los casos se brinda apoyo a los presidentes municipales. Ahora, con lo que vivimos en Uruapan, con el alcalde Carlos Manzo, se va a revisar en particular Michoacán, qué otras protecciones y qué mecanismos de seguridad adicionales necesitan todos aquellos que han pedido o que han solicitado seguridad, igual que en toda la República”, dijo.

El Dato: Autoridades han identificado que, en Uruapan, operan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

En este contexto, la mandataria acordó trabajar en conjunto y mantenerse en contacto con Grecia Quiroz, la nueva edil de Uruapan, Michoacán.

En conferencia de prensa, la mandataria federal comentó algunos aspectos de la reunión que sostuvo el martes con la ahora munícipe en Palacio Nacional. Señaló que el hermano de Carlos Manzo también acudió al encuentro y ambos familiares exigieron justicia para que se llegue hasta las últimas consecuencias en el caso.

“Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manzo, y a su hermano, y a un equipo cercano; platicamos. Estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas. Y platicamos. Evidentemente y con toda razón, exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo.

“Pero también, pues, platicamos hacia adelante; ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan. Hoy (ayer) va a tomar posesión en el Congreso del Estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, declaró.

Ayer también recibió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para ahondar en el reforzamiento de seguridad del estado a través del Plan Michoacán, que antier fue presentado como una estrategia que se construirá a partir de una consulta hecha a diversos sectores sociales y comerciales en la entidad, para atender sus inquietudes y propuestas.

En cuanto al avance de este proyecto, comentó que el primer borrador se tendrá este viernes para presentarlo a más tardar la próxima semana.

“Ayer tuve reunión con todo el Gabinete, para poder distribuir tareas para este Plan. Y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán, para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde y poderlo presentar a más tardar la próxima semana”, dijo.

La mandataria negó que este plan se parezca a estrategias emprendidas por otros expresidentes como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pues las acciones se vinculan con la atención a las causas.

“No tiene nada que ver, porque nosotros lo tomamos desde la perspectiva de seguridad y el plan que tiene que haber contra la extorsión en Michoacán, y la seguridad de las personas en el marco de la estrategia que hemos definido de fortalecimiento de las policías, de los Ministerios Públicos, la inteligencia, la investigación que nos lleve a las detenciones de presuntos delincuentes y que lleven su juicio. Pero tiene una parte, un componente social muy importante y laboral”, dijo.

Sobre el homicidio del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, pidió esperar a que el Gabinete de Seguridad dé informes de los avances que se han tenido. Además, descartó que haya más militares involucrados y afirmó que, cuando hubo reunión con la familia del edil, ésta no solicitó mayor apoyo.

“En general, a todas las víctimas, porque no sólo en caso de presidentes o servidores públicos que hayan vivido una situación, un homicidio de alguno de sus miembros, sino en general, hay una ley, la Ley de Víctimas. Y hay todo un proceso que tiene que ser determinado como víctima a través de ciertos procesos, y se les brinda apoyo, sea por un caso de homicidio o también por casos de accidentes o de alguna otra situación en donde haya fallecido un familiar”, declaró.

SEGOB GARANTIZA DIÁLOGO CONTINUO

Por Tania Gómez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con presidentes municipales de la entidad, con el objetivo de establecer un diálogo continuo que permita fortalecer las estrategias de seguridad en el estado.

“Esta tarde nos reunimos con el gobernador @ARBedolla, así como presidentas y presidentes municipales de #Michoacán, para acordar un diálogo continuo que permita el trabajo conjunto con su mirada y experiencia. De esta manera definiremos acciones concretas para enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por la Presidenta @Claudiashein en beneficio de los habitantes de la entidad”, señaló.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que en el encuentro, que se prolongó por más de tres horas, participaron 59 alcaldes michoacanos.

Sostuvo que el diálogo con los alcaldes y el gobierno permitirá escucharlos con atención y respeto, para “conocer sus diagnósticos, demandas y prioridades, para construir en conjunto el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.