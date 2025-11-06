Asesinato de Carlos Manzo generó alerta para fortalecer estrategia de seguridad: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, sí generó una alerta en su gobierno para emprender cambios y fortalecer la estrategia de seguridad.

“Por supuesto que situaciones como la que se vivió del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, pues evidentemente nos alertan y hacen que fortalezcamos nuestra estrategia de seguridad”, dijo.

Ante las inquietudes que desde el sector empresarial se han generado a raíz de este episodio violento, la mandataria afirmó que se ha conseguido una baja en distintos delitos en el país.

Carlos Manzo ı Foto: Facebook: Carlos Manzo

Por ello recalcó que el plan es acercarse a todos los sectores para escuchar sus planteamientos e inquietudes, a fin de que sus observaciones sirvan para trazar la estrategia a implementar.

“Entonces, es importante escuchar a todos los sectores, ver qué planteamientos hacen, en dónde hay problemas, pero también es importante darle seguimiento a la estrategia que hemos definido y cómo van los indicadores en distintos lugares de la República”, dijo.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este jueves, que tras las indagatorias y estudios periciales se logró la identificación del autor material del homicidio del presidente municipal de Uruapan.

Gracias a diversos parámetros se logró identificar al autor material del homicidio como Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad.

El menor de edad era originario y residente del municipio de Paracho, Michoacán. Su familia confirmó a las autoridades que llevaba ausente de su hogar una semana previó a los hechos.

