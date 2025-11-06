Asesinato de Carlos Manzo generó alerta para fortalecer estrategia de seguridad: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, sí generó una alerta en su gobierno para emprender cambios y fortalecer la estrategia de seguridad.
“Por supuesto que situaciones como la que se vivió del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, pues evidentemente nos alertan y hacen que fortalezcamos nuestra estrategia de seguridad”, dijo.
Ante las inquietudes que desde el sector empresarial se han generado a raíz de este episodio violento, la mandataria afirmó que se ha conseguido una baja en distintos delitos en el país.
Destaca gobernador Rubén Rocha coordinación entre corporaciones de seguridad de los 3 niveles en operativos
Por ello recalcó que el plan es acercarse a todos los sectores para escuchar sus planteamientos e inquietudes, a fin de que sus observaciones sirvan para trazar la estrategia a implementar.
“Entonces, es importante escuchar a todos los sectores, ver qué planteamientos hacen, en dónde hay problemas, pero también es importante darle seguimiento a la estrategia que hemos definido y cómo van los indicadores en distintos lugares de la República”, dijo.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este jueves, que tras las indagatorias y estudios periciales se logró la identificación del autor material del homicidio del presidente municipal de Uruapan.
Gracias a diversos parámetros se logró identificar al autor material del homicidio como Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad.
El menor de edad era originario y residente del municipio de Paracho, Michoacán. Su familia confirmó a las autoridades que llevaba ausente de su hogar una semana previó a los hechos.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT