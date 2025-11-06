Fiscalía de Michoacán identifica al asesino de Carlos Manzo

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre de 2025.

La Fiscalía de Michoacán informó nuevos avances sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo.

Gracias a diversos parámetros se logró identificar al autor material del homicidio como Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad.

Carlos Torres Piña, fiscal estatal de Michoacán, informó que la familia del presunto asesino de Carlos Manzo, reclamó el cuerpo del menor de edad, identificándolo plenamente. Además, confirmaron que Víctor Manuel “N” llevaba una semana ausente de su casa previo a los hechos.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de Noviembre de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Los dictámenes periciales culminaron el proceso de confirmación de su autoría en los hechos y señalaron una adicción a las metanfetaminas, cuestión que fue ratificada por sus familiares.

Torres Piña informó que en el homicidio habrían participado al menos dos personas, y se encuentra vinculado a grupos de delincuencia organizada.

“Es importante recalcar que los trabajos de investigación se mantienen de forma coordinada entre las autoridades federales y estatales. A lo cual agradecemos el respaldo y el apoyo del secretario Omar García Harfuch así como a su equipo”, dijo el fiscal estatal.

Grecia Quiroz toma posesión de alcaldía de Uruapan

La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz fue nombrada presidenta municipal sustituta de Uruapan por el tiempo que resta para concluir el periodo 2024-2027.

La nueva alcaldesa de Uruapan entró al recinto legislativo, de forma emotiva, con una foto de su esposo, el sombrero de él y unas flores en las manos.

“Qué triste y qué desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver a Uruapan. Qué triste y qué desafortunadamente que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que, ahora sí, quieran mandar seguridad; para que, ahora sí, quieran blindarnos. Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez… Y jamás le hicieron caso”, expresó.

Grecia Quiroz, al pronunciar ayer un mensaje ante el Congreso de Michoacán, tras rendir protesta como presidenta municipal de Uruapan. ı Foto: Cuartoscuro

