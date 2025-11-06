Gilberto Bátiz asume la presidencia del TEPJF

La justicia electoral debe ser pilar de certeza, unidad y confianza para México, pero esto sólo será posible si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) funciona con colegialidad y sin divisiones, consideró el magistrado presidente de la Sala Superior Gilberto de Guzmán Bátiz.

Durante la sesión pública solemne del inicio de funciones de la presidencia de Bátiz García ante ese órgano para el periodo 2025-31 de octubre de 2027, el magistrado fue enfático al advertir que “un tribunal dividido, un tribunal puesto a la polarización, incluso mediática, no sirve a México”.

El primer magistrado presidente de dicho órgano que es electo por voto popular dejó clara su postura frente a uno de los principales desafíos que enfrenta la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral: superar las divisiones internas y construir consensos que fortalezcan la democracia nacional.

4 millones 465 mil votos obtuvo Gilberto Bátiz en la elección de junio

En su discurso pronunciado ante magistrados electorales, ministros, integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial e integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el nuevo presidente del TEPJF se comprometió a ser “el catalizador de soluciones y no un generador de conflicto”, reconociendo que en un órgano colegiado como la Sala Superior, trabajar en equipo no es una cortesía sino “un deber constitucional y moral ante la población”.

Para lograrlo, destacó que será indispensable la experiencia, la pericia y la apertura de sus colegas magistradas y magistrados, sin cuyo apoyo “esta nueva etapa de la justicia electoral sería inviable”.

En su mensaje, el magistrado presidente se comprometió a trabajar en la colegialidad funcional, entendida como la capacidad de procesar la pluralidad de visiones “con respeto, diálogo y responsabilidad compartida”, y a emitir decisiones que fortalezcan la estabilidad y la gobernabilidad del país.

En este punto fue claro al señalar que la justicia electoral debe ser “pilar de paz social y certeza democrática”, y que quienes ejercen como jueces constitucionales tienen una responsabilidad republicana de conducirse con visión de Estado para permitir la transmisión del poder “de forma legal, legítima y sin conflictos”.

En su oportunidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, calificó como un momento “histórico” la toma de posesión de Bátiz, producto de la reforma judicial de 2024 que permitió, por primera vez, que la ciudadanía eligiera directamente a los magistrados electorales, enmienda que ha cambiado radicalmente la lógica de actuación del TEPJF.

“(Los magistrados) no son ya producto de acuerdos entre partidos o impuestos por élites políticas o económicas, se deben ahora a la ciudadanía que votó por ellos”, afirmó.

Mientras que el magistrado electoral Felipe Fuentes, como decano de la institución, destacó que el respaldo ciudadano a Bátiz García fortalece la legitimidad del tribunal y marca el inicio de una etapa que combina renovación democrática y continuidad institucional.

Asimismo, destacó que una nueva y profunda reforma electoral promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum está prevista para inicios de 2026 y buscará “transformar los cimientos” del sistema electoral mexicano y de los medios de impugnación.

En ese sentido, advirtió que esa reforma representa uno de los retos más importantes que enfrentará el tribunal en el ámbito nacional, junto con la tutela de la elección de 2027.