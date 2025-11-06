¿Javier Duarte saldrá libre?: Esto sabemos sobre el caso del exgobernador de Veracruz

El nombre de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, volvió a colocarse en la conversación pública luego de que trascendiera que podría obtener libertad anticipada, tras casi nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

La posibilidad surge debido a que Duarte ha cumplido aproximadamente el 95% de su sentencia, por lo que la ley permite que su caso sea revisado.

El proceso se está llevando a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde la jueza Ángela Zamorano Herrera analiza las pruebas presentadas por la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR).

La audiencia inicial comenzó el pasado lunes 3 de noviembre; sin embargo, la petición será revisada en una próxima audiencia el miércoles 12 de noviembre, donde se definirá si puede abandonar el penal antes de tiempo.

Durante la audiencia preliminar, la defensa del exgobernador presentó 24 pruebas y testimonios a su favor, mientras que la FGR expuso 12 elementos en contra. La jueza decidió no excluir ninguna evidencia, por lo que todos los elementos serán considerados para la resolución final.

Aunque Duarte ya no enfrenta otros procesos federales activos, la FGR impugnó la solicitud de libertad anticipada, argumentando que aún busca imputarlo por otros posibles delitos.

De no aprobarse la libertad anticipada, Javier Duarte cumpliría su condena completa en abril de 2026. Sin embargo, si la jueza determina que cumple los requisitos legales, podría quedar en libertad antes de esa fecha.

