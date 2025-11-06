Repulsa por ataque a CSP; buscan tipificar en todo el país el acoso... que va al alza

El reciente episodio de acoso del que fue víctima la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico de la Ciudad de México puso en relieve la situación de riesgo de las mujeres mexicanas en los espacios públicos del país.

Los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este 2025 revelan que, durante los últimos cuatro años —entre 2020 y 2024—, la tendencia de los delitos sexuales contra mujeres, como son el tacto sin consentimiento, exhibicionismo o abuso sexual, entre otros, ha tenido una tendencia al alza de 32.48 por ciento, después de una disminución del 45.6 por ciento que se consiguió entre 2019 y 2020.

El Dato: De acuerdo con ONU-Mujeres, alrededor del 70 por ciento de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida.

Estos datos corresponden a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, que desde 2019 comenzó a mostrar los datos específicos sobre los delitos sexuales que se cometen contra las personas.

En relación con el acoso callejero contra las mujeres, los datos más recientes corresponden a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2022 (Inegi), la cual revela que la mayoría de las víctimas, 64.8 por ciento, ha sido violentada en la calle o en el parque.

De esta información se desprende que casi la mitad de las mujeres mexicanas, 45.6 por ciento, ha sido agredida en el espacio público al menos una vez en su vida y, del total de agresiones, 42 por ciento ha sido de tipo sexual.

En su conferencia mañanera, la Presidenta Sheinbaum expuso que decidió proceder jurídicamente contra su agresor, quien ayer fue detenido e identificado con antecedentes de agresión sexual contra mujeres.

“Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven”, declaró la mandataria.

Sin embargo, aun cuando las estadísticas revelan una alta incidencia, esta no se refleja en el número de denuncias; por ejemplo, en 2020, 98.6 por ciento de los casos de acoso sexual y callejero no fue denunciado en el país, de acuerdo con México Evalúa.

La legislación al respecto también es un problema; la propia Presidenta dijo que esta agresión es un delito penal en la Ciudad de México, pero no en todos los estados de la República.

Bajo este contexto fue que decidió presentar la denuncia, para dar el mensaje de que se tiene que proceder para frenar a estos violentadores.

“Y mi reflexión es: si no presento yo (la denuncia), además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas, si esto le hacen a la Presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?”.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como Presidenta, sino como mujer y en la representación de las mujeres mexicanas. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie. Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio”, agregó.

El acoso como el vivido por la Presidenta es “un hecho cotidiano”, dijo Alondra, una joven de 26 años que dejó de usar bolsos para sólo utilizar mochilas que le permitan obligar a que en el transporte público nadie se le acerque por detrás, como ocurrió hace algunos meses.

“Iba al trabajo, pero un poco tarde, así que corrí y me metí al primer vagón del Metrobús, que es de los mixtos, así que iba con hombres. Conforme avanzaba, se iba llenando más hasta que hubo un punto en que quedé entre una señora de frente y puros hombres alrededor.

“Todos regularmente se dan la vuelta, pero ese día hubo uno que se quedó hasta pegarse a mí y, como ya íbamos muy apretados, pensé que su acercamiento era normal, hasta que ya sentí su cara pegada a mi oído y cómo respiraba superfuerte, como si estuviera gimiendo.Me dio asco y no supe qué hacer, sólo lo empujé para darme la vuelta e intentar cambiarme de lugar, pero no pude hasta que salí”, recordó en entrevista.

Activistas como Diana Luz Vázquez y Cecilia Flores señalaron que el acoso que vivió la tarde del martes la Presidenta Sheinbaum “es una oportunidad para voltear a ver lo que viven las mujeres” en México. “Lamentablemente, es el país que caminamos todos los días”.

“Es lamentable lo ocurrido con la Presidenta; sin embargo, con este caso se tiene una gran oportunidad, desde su voz, desde lo que representa, de marcar límites contra la violencia y contra hombres que violentan.

“Si un hombre le hace eso a una presidenta, imaginemos las violencias a las que estamos expuestas todas nosotras. ¿Qué le espera a alguien que no tiene ningún poder?”, dijo Diana Luz Vázquez, creadora de la Ley Sabina contra deudores alimentarios.

La también abogada y escritora dijo que, desde tiempos históricos, los hombres han sentido que el cuerpo femenino está a su disposición “o que pueden ser tocados por ellos sin que pase absolutamente nada”.

Por su parte, Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien ha tenido diversos diferendos con el Gobierno de la denominada 4T, señaló que “este es el México sobre el que caminamos todos los días: si nos va bien, es acoso; si nos va mal, nos matan o desaparecen”.

La defensora de derechos humanos señaló la gravedad de que la titular del Poder Ejecutivo también experimente situaciones de violencia, poniendo de relieve que ni siquiera las personas en puestos más altos del país se encuentran exentas de estos hechos.

INCIDENCIA DELICTIVA ı Foto: Especial

CSP “va a seguir cercana al pueblo”

Por: Claudia Arellano

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, “va a seguir cercana al pueblo”, pero “su círculo cercano tiene que extremar precauciones”.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, el diputado condenó “la forma en que fue acosada la Presidenta”. Sin embargo, “ella ya lo dijo, ahora, que no cambiará sus normas de conducirse cercana al pueblo.

“Quiere decir que ella va a seguir cercana al pueblo, pero su equipo tiene que mejorar, no necesariamente ella. Ella siempre ha sido así y no va a cambiar, pero su círculo cercano tiene que extremar precauciones”, concluyó.

En su conferencia mañanera, la Presidenta descartó que vaya a cambiar su esquema de seguridad o al personal de la Ayudantía que la protege.

Condenan agresión a la Presidenta; llaman a no normalizar esta acción

› Por Yulia Bonilla y Tania Gómez

La agresión cometida por un hombre contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mientras caminaba por calles de la Ciudad de México fue condenada por distintos entes a nivel nacional e internacional.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Agencia para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres en México, expresó un mensaje de solidaridad con la mandataria y lanzó un llamado para que se reafirme la importancia de prevenir y condenar toda forma de violencia contra las mujeres y para que se garanticen sus derechos.

En un desplegado aparte, exhortó a no normalizar ni minimizar la violencia contra las mujeres. “Toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”, dijo.

El Dato: En la capital, el acoso es considerado un delito tipificado en el Código Penal. El agresor puede ser sancionado con uno a tres años de prisión y una multa de 100 a 200 días.

🔴 La violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse.



🤜🏼Toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado.



— ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) November 5, 2025

El pronunciamiento fue en respaldo al mensaje emitido por la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, que manifestó el repudio por lo ocurrido contra la mandataria federal y ante el cual dijo que la cercanía de la Presidenta con la población no puede ser interpretada como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin su consentimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también expresó su más enérgico rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

“Ninguna mujer, sin importar su cargo, trayectoria o ámbito de actuación, debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad o seguridad”, externó el máximo tribunal a través de un comunicado.

Reiteró que el contacto físico no consentido constituye una forma de violencia que atenta contra la dignidad y los derechos de las personas, por lo que advirtió que toda mujer merece respeto y la denuncia de este tipo de agresiones representa un mensaje claro de repudio y rechazo a su normalización.

“La justicia se construye en los tribunales, en las calles y en todos los espacios laborales, educativos y públicos, mediante la promoción de entornos seguros, respetuosos y libres de agresión, intimidación o discriminación”, señaló.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, también expresó su indignación por el acoso sexual del que fue víctima la jefa del Ejecutivo federal, al tiempo que calificó el hecho como “reprobable” y envió un mensaje de solidaridad con la mandataria.

Desde la CONAGO condenamos cualquier agresión a las mujeres, en este caso la agresión hacia la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) pic.twitter.com/CSkOaNFYHG — CONAGO (@CONAGO_oficial) November 5, 2025

“Como mujer y secretaria de Gobernación, expreso mi indignación por el acoso sexual del que fue víctima nuestra Presidenta”, señaló la funcionaria a través de sus redes sociales, donde utilizó el hashtag #PresidentaNoEstásSola para manifestar su respaldo.

El incidente, que ha generado repudio en distintos sectores de la sociedad, representa una agresión contra la primera mujer en ocupar la Presidencia de nuestro país, quien asumió el cargo tras su victoria electoral en junio de 2024.

En su mensaje, la secretaria de Gobernación fue enfática al rechazar cualquier forma de violencia contra las mujeres en el espacio público: “Lo decimos claro: ninguna mujer que transita el espacio público debe vivir con miedo; todas tenemos derecho a caminar libres y seguras”.

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) también condenó la agresión contra Sheinbaum Pardo, a quien las y los 32 mandatarios estatales del país externaron solidaridad y respeto a su persona e investidura.

“Este hecho es un recordatorio doloroso de que las mujeres, incluso aquellas que ocupamos cargos de alta responsabilidad pública, seguimos enfrentando actitudes machistas, agresiones físicas y distintas formas de violencia que no sólo nos ofenden y lastiman, sino que también evidencian la deuda que aún tenemos con la igualdad y el respeto hacia las mujeres”, dijo.

De esta forma, la Conago subrayó que lo ocurrido a la Presidenta Sheinbaum recuerda que es importante que todos los estados fortalezcan la aplicación de las distintas normas contra la violencia hacia las mujeres.

“Porque una agresión contra una mujer es una agresión contra todas. Porque la dignidad, el respeto y la paz deben prevalecer por encima del odio y la intolerancia. Seguiremos unidas, firmes y sororas, defendiendo a cada mujer de México”, expresó la organización de gobernadoras y gobernadores.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller también se solidarizó con la mandataria. A través de un mensaje en sus redes sociales, destacó que, “en cualquier tiempo, enfrentando a buitres y a halcones, y en cualquier circunstancia, siempre contará con nosotros”.

Agregó que el ultraje a su persona e investidura como mujer que representa con dignidad y decoro a nuestro pueblo, ocurrido ayer, es reprobable y muy vergonzoso”. En ese sentido, pidió a la mandataria continuar con las convicciones y la fortaleza que la distinguen y le recordó que millones la apoyan.

El caso ha puesto de nuevo en el centro del debate público la problemática del acoso y la violencia sexual que enfrentan las mujeres en nuestro país, incluso en las más altas esferas del poder.

El individuo responsable del acoso sexual contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra bajo custodia de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, tras ser capturado por las autoridades.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el presunto agresor —quien responde al nombre de Uriel Rivera Martínez— fue aprehendido alrededor de las 21:00 horas, luego de varias horas desde que perpetró la agresión, y que ocurrió mientras la mandataria recorría las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, a pesar de estar acompañada por su equipo de seguridad, conocido como Ayudantía.

Condenan agresión a la Presidenta; llaman a no normalizar esta acción ı Foto: Especial

Presunto acosador tenía antecedentes de abuso

› Por Fernanda Rangel

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que agentes detuvieron al presunto acosador de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; además, el sujeto ya había sido señalado previamente por varias mujeres por tocamientos no consentidos.

La detención de este presunto acosador fue posible gracias a una joven de 25 años que lo identificó como su presunto agresor mientras caminaba por calles del Centro Histórico.

“Durante un recorrido por la colonia Centro, los oficiales fueron requeridos por una joven que refirió haber sido víctima de tocamientos por parte de un sujeto, cuya descripción proporcionó de inmediato. La mujer fue resguardada y se implementó un dispositivo de búsqueda”, detalló la SSC.

2 mujeres también sufrieron acoso por el agresor

Además de la Presidenta y de la joven que colaboró con las autoridades, una tercera mujer también lo reconoció como su atacante, asegurando que la agredió en las calles Bolívar y Tacuba durante el día.

El presunto acosador fue identificado como Uriel “N”, de 33 años, quien trabajaba como mandadero en ópticas de la zona. De acuerdo con el informe policial de la SSC, luego de agredir a la mandataria y a la joven, fue detenido sobre Paseo de la Condesa.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Buscan tipificar como “grave” el abuso sexual

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

Legisladoras de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión condenaron enérgicamente el abuso sexual sufrido el martes por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público que hizo en el Centro Histórico, y anunciaron acciones legislativas urgentes para garantizar que este delito sea considerado grave en todo el país.

En el Senado de la República, la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, se sumó a otras legisladoras para repudiar la acción.

“El delito cometido contra la Presidenta de México no sólo atentó contra su seguridad, integridad y dignidad, se llama abuso sexual y debe ser considerado en todo el país como un delito grave”, declaró.

El Dato: El ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Sexuales confirmó que la carpeta de investigación del agravio a la Presidenta quedó integrada por abuso sexual.

“En próximos días nos reuniremos con las comisiones de igualdad en todo el país para revisar nuestras agendas legislativas y avanzar significativamente en la prevención, atención y sanción de todas las violencias que se ejercen contra nosotras las mujeres”, informó Castillo.

La diputada emecista Amalia García consideró que lo ocurrido “pone en evidencia la persistencia de una desigualdad arraigada que normaliza el irrespeto y trivializa la violencia cuando se ejerce contra una mujer”.

La senadora Malú Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, recordó que el Código Penal Federal tipifica como delito compartir, distribuir o publicar imágenes de contenido íntimo o de violencia sin consentimiento, con penas de hasta tres años de prisión.

Andrea Chávez, de Morena, explicó que la difusión de las imágenes en redes sociales también se enmarca en el tipo penal de la Ley Olimpia, incluso cuando se hace sin mala fe. Además, hizo un llamado a generar conciencia sobre no replicar este tipo de contenidos.

Mientras que, la también morenista, Margarita Valdez señaló tres razones para defender el caso: el liderazgo de Sheinbaum como ejemplo para niñas y adolescentes, su investidura como primera Presidenta de México, y el compromiso de no permitir impunidad con ninguna mujer del país.

Malú Michel, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género junto a senadoras de distintos partidos políticos ofrecieron una conferencia de prensa en el Senado ı Foto: Cuartoscuro

En la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, la panista Kenia López Rabadán advirtió que ninguna mujer debe ser violentada.

“Lo ocurrido revela la crisis de seguridad que lamentablemente se vive: feminicidios, homicidios, desaparecidos, agresiones como ésta y atentados como el de Carlos Manzo no deben normalizarse”, dijo en redes sociales.

La diputada Gabriela Jiménez Godoy señaló: “todas las mujeres de Morena levantamos la voz para respaldar a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, sobre todo, levantamos la voz por todas las mujeres mexicanas, porque cuando tocan a una, nos tocan a todas”.

Mientras que, en conferencia de prensa, la diputada federal del PT Margarita García condenó enérgicamente el ataque sufrido por la mandataria federal. Asimismo, lamentó que, tras ese grave incidente, se generaron una gran cantidad de “difamaciones” que sólo buscaron revictimizar a la titular del Ejecutivo.

“Nos solidarizamos con la Presidenta y con todas las mujeres que han sufrido estos actos, porque en estos casos no importa quién seas, lo que no se debe tolerar son estos actos que atentan contra la integridad de las personas. No debemos ser partícipes o promotores de publicaciones que revictimizan a las personas agredidas y sólo incitan a seguir con este delito”, dijo.

Otras diputadas morenistas también expresaron su repudio ante la violencia hacia las mujeres, como las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

Anaís Burgos señaló que“no es un hecho menor, es reflejo del machismo que aún pretende imponerse sobre la dignidad y la autoridad de las mujeres, incluso cuando se trata de la Presidenta”.

Las legisladoras fueron cuestionadas por los medios: “¿Cómo levantar el puño violeta con perfiles como Cuauhtémoc Blanco o Félix Salgado Macedonio en su partido?”. Ante ello, la diputada Burgos respondió: “Las diputadas y diputados de Morena estamos a favor de todas las mujeres y vamos a apoyar a todas, siempre y cuando se siga el debido proceso. Y nosotras vamos a estar del lado de las víctimas y de las mujeres que viven violencias”.

🔴 Conferencia de prensa de la senadora @MaluMicher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. https://t.co/C57DpD5e6F — Senado de México (@senadomexicano) November 5, 2025

Alito ve montaje en agresión a Claudia

Por La Razón On Line

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que la agresión de la que fue víctima la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue un “distractor burdo y vil” para desviar la atención del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Desde el Senado, el también líder de la bancada del PRI resaltó que ahora todos los medios afines al oficialismo hablan más de ese hecho que de la violencia en Michoacán.

“Ese hecho no debe de ocurrir. Pero ese hecho, ya vieron ustedes el contexto de ese hecho, ésos son los distractores que yo digo que no se deben de permitir. Ahora, en ese hecho trágico, lamentable, condenable que sucedió con la Presidenta de la República, ¿no creen ustedes que eso es un distractor? ¿Ahora que está hablando todo mundo? Todos los medios que están afines al régimen, ¿de qué están hablando? De eso que ocurrió. ¿Y quién está hablando de la inseguridad, de los asesinatos, de los crímenes, de lo que pasó en Michoacán?. Esos son los distractores”, comentó.

“Nosotros decimos que hay que analizar a fondo lo que ocurrió, que el hecho, si es real, es condenable contra cualquier mujer, tenga el nivel, cargo, o lo que tenga, pero ese hecho, lo que nosotros vemos es que es claro que puede ser un gran montaje”, agregó.