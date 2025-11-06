San Lázaro caliente y trasnochador

Se bromea en San Lázaro que ahora la NASA ya quiere reclutar a nuestros diputados, porque han demostrado una capacidad única de estirar el tiempo. Así lo hicieron ayer, durante la aprobación en lo particular del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026; y es que aún cuando tenían que desahogar casi 2 mil reservas, alargaron el tiempo con el único fin de darse con todo. En ese intercambio, por ejemplo, el diputado del PRI, Rubén Moreira, acusó a los morenistas de asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, mientras las guindas contratacaban a la oposición con el grito de “carroñeros”. También deslumbró una lona monumental en la que panistas y tricolores acusaban a la dirigente morenista Luisa Alcalde y al diputado Arturo Ávila de vacacionar en un momento de crisis y asesinatos en México. “Mientras esta pareja de cínicos y corruptos pasean en la playa, asesinan a los mexicanos”, se leyó por un buen tiempo, hasta que una tregua logró reanudar el debate. Uf.

