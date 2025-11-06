Se aplican al Plan Michoacán

Y nos piden no perder de vista que el Gobierno federal está dando señales de que el Plan Michoacán va en serio y, nos comentan, no será un cartucho mediático para atemperar una crisis. Apenas el martes pasado la Presidenta Sheinbaum encabezó reuniones y asignó tareas a funcionarios. Varios subsecretarios recibieron encomiendas, según se supo. Ayer la mandataria habló con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que agradeció la iniciativa presidencial. Y no sólo eso, más tarde se conoció del encuentro que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el mandatario estatal y 59 presidentes municipales de Michoacán. El propósito, estableció la funcionaria, acordar un diálogo continuo que permita el trabajo conjunto con su mirada y experiencia. De esta manera definiremos acciones concretas para enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Ahí el dato.

