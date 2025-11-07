Bajo protección por amenazas, más de 20 alcaldes

Reunión virtual entre Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y alcaldes de Michoacán, ayer.

La violencia contra autoridades municipales en México ha obligado a más de 20 alcaldes en funciones a solicitar y recibir protección federal o estatal entre 2021 y 2025, ante amenazas directas del crimen organizado y ataques que han cobrado la vida de, al menos, 33 presidentes municipales en el mismo periodo.

Una revisión realizada por La Razón arrojó que Guanajuato encabeza la lista con nueve alcaldes bajo resguardo permanente de la Guardia Nacional (GN), seguido por Morelos, con tres ediles protegidos; Oaxaca, con tres más, y Puebla, con al menos dos casos documentados.

El Dato: Mauricio Tabe, líder de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN, llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a que garantice la seguridad de todas las autoridades municipales.

La cifra real podría ser mayor, ya que las autoridades mantienen en reserva diversos casos por razones de seguridad operativa.

Guanajuato se convirtió en el epicentro de las solicitudes en 2024 durante el proceso electoral, al concentrar 50 por ciento de todas las solicitudes de protección de candidatos y autoridades locales, tras el homicidio de Gisela Gaytán, registrado en abril, y quien aspiraba a gobernar Celaya.

De esos solicitantes, nueve lograron mantener la protección federal una vez que asumieron sus cargos como alcaldes.

Los municipios protegidos son Pénjamo, Celaya, Comonfort, Salamanca, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán (todos de Morena), además de Moroleón (Movimiento Ciudadano) y Juventino Rosas (independiente).

El Tip: El PAN ha planteado el regreso de fondos para fortalecer policías estatales y municipales dispuestas a combatir al crimen.

En septiembre pasado, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, fue amenazado luego de que le dejaran balas sobre su vehículo y afuera de su domicilio. Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) duplicaron su seguridad.

Mientras que, en días pasados, las y los alcaldes de tres municipios del estado de Jalisco y dos de Puebla solicitaron protección a nivel estatal ante amenazas y el homicidio de policías.

En el caso particular de Jalisco, los titulares de Encarnación de Díaz, Erika Cuevas; de Teocaltiche, Silvia Villalobos, y de Villa Hidalgo, Jaime Cruz, ante “conflictos con grupos criminales”, de acuerdo con el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.

En el caso de Puebla, al menos dos alcaldes han solicitado formalmente protección estatal en días pasados. Tras el asesinato de tres elementos de la policía municipal de Huixcolotla, toda la policía del municipio renunció, mientras que el alcalde, Manuel Porras, solicitó apoyo federal por amenazas.

Huixcolotla, un municipio de menos de 20 mil habitantes, se quedó sin fuerza policial. El alcalde de Eloxochitlán, Delfino Hernández Hernández, vive una situación similar: recibió amenazas después del asesinato de tres personas en su municipio entre el 1 y 2 de noviembre.

Nayelli Gutiérrez, titular de la Asociación de Municipios de México AC (AMMAC), lamentó el abandono de los municipios y sus policías, al advertir que la mayoría no cuenta con recursos para implementar mejoras a los elementos, con las medidas y el equipo necesario, así como capacitación.

“Hay municipios que ni siquiera sus policías tienen la formación inicial o cuentan con cinco o 10 elementos, que es insuficiente. El municipio debería ser la estructura política y de gobierno más importante porque es la más cercana al ciudadano; es la que verdaderamente la gente conoce. Hay una gran deuda en el sector”, advirtió.

Además, llamó a voltear a ver al nivel más bajo de los órdenes de gobierno y reforzar la protección a los alcaldes.

En Morelos, de acuerdo con el secretario de Seguridad estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, al menos tres alcaldes de distintos municipios viven bajo resguardo estatal y federal tras denunciar amenazas de muerte presuntamente ligadas a bandas criminales.

Mientras que Oaxaca ha implementado esquemas de protección más detallados. En los últimos 10 meses se dio protección personal a tres alcaldes que recibieron amenazas.

Cada presidente municipal goza de protección personal las 24 horas del día y tiene asignados dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, dos policías estatales, así como a tres de la Policía Municipal.

Víctor Hernández, especialista en seguridad, expresó que el escalafón más débil de la seguridad es el municipio, pues el Gobierno federal ha emprendido una campaña de 20 años para centralizar la toma de decisiones, para lo que se han creado corporaciones federales nuevas.

“Es el resultado de dos fracasos sistémicos de la política de seguridad. El primero es que las policías municipales, precisamente por ser pequeñas y las más castigadas de la estrategia federalizada y militarizada de seguridad pública, rara vez llegan a desarrollar capacidades instaladas para tener perfiles expertos en protección ejecutiva”, dijo.

Durante una segunda reunión virtual con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, alcaldes del norte y sur de Michoacán pidieron incluir en el Plan Michoacán más patrullas y mejores sueldos para los policías locales.

De acuerdo con el Gobierno de Michoacán, los ediles demandaron la rehabilitación de carreteras federales, recuperación de espacios públicos, infraestructura hospitalaria, unidades deportivas y casas de cultura, ambulancias, apoyos a productores del campo y protección a los recursos naturales, de acuerdo con el Gobierno de Michoacán.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, generó una alerta en su gobierno para emprender cambios y fortalecer la estrategia de seguridad.

“Por supuesto que situaciones como esa, evidentemente, nos alertan y hacen que fortalezcamos nuestra estrategia de seguridad”, dijo.

Ante las inquietudes que desde el sector empresarial se han generado a raíz de este episodio violento, la mandataria afirmó que se ha conseguido una baja en distintos delitos en el país.

Por ello recalcó que el plan es acercarse a todos los sectores para escuchar sus planteamientos e inquietudes, a fin de que sus observaciones sirvan para trazar la estrategia a implementar.