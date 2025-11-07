Con la novedad que el popular músico y activista Roger Waters subió a sus redes un mensaje de apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la decisión de concederle asilo a quien fuera la primera ministra de Perú durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Al cofundador de la legendaria banda Pink Floyd se le ve decir en un video en Instagram: “Bravo, Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. Bravo por dar asilo político a Betssy Chávez. Betssy Chávez que debería ser la ministra del Perú en este momento. Y lo sería si no fuera por el litio y los gringos robando el litio de su país. Así que muchas gracias”. El arropo de Waters quien tiene 1.4 millones de seguidores en esa red —y, nos recuerdan, no es el primero— cae bien a la Presidenta, porque se ha dado el mismo día en el que el Congreso de Perú decidió declararla persona non grata en un intento por escalar el conflicto.

