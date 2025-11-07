Recortan gasto a los autónomos y aumentan salario a diputados

Los diputados del PRI mostraron una manta donde aparece la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el diputado Arturo Ávila, vacacionando en meses pasados, el miércoles.

La Cámara de Diputados aprobó finalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, un paquete que destaca por recortar casi 18 mil millones de pesos a organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Poder Judicial de la Federación (PJF) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que serán reasignados a secretarías de Estado, y con la particularidad de un aumento salarial para los legisladores.

De acuerdo con el desglose del PEF 2026, el Poder Judicial es el organismo autónomo más mermado, con 15 mil 805 millones 100 mil pesos recortados; le siguen el INE, con mil millones de pesos menos; la Fiscalía General de la República (FGR), que operará el próximo año con menos 933 millones, y la CNDH, que recibirá 50 millones de pesos menos en conmparación con 2025.

El Dato: El Presupuesto para 2026 considera un gasto neto total de 10 billones 193 mil mdp, un aumento de 891 mil millones (5.9 por ciento) respecto a lo aprobado para este año.

Estos recursos, que suman 17 mil 788 millones 100 mil pesos, fueron reasignados a las secretarías de Educación Pública (SEP) (10 mil 842 millones 600 mil pesos); Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) (dos mil 500 millones); Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) (mil 500 millones); Cultura (mil 985 millones 500 mil pesos); Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) (641 millones) y Trabajo y Previsión Social (STPS) (319 millones de pesos).

En medio de estas modificaciones destaca la polémica por el incremento salarial que se aprobaron los diputados federales este año, que pasarán de 75 mil 763 pesos mensuales este año a 79 mil pesos en 2026, un aumento que ha sido justificado por los propios legisladores como un mero ajuste salarial.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 “tuvo pocas variantes”, porque es el instrumento que la Presidenta de la República define como el Plan de Desarrollo de la Nación, por lo que, en esta ocasión, “sólo se movieron 18 mil millones de pesos, una cantidad enorme, pero frente a los 10.1 billones, representa más que el 0.17 por ciento”.

Por otra parte, consideró que se deben buscar mecanismos y programas extraordinarios para el campo. “Es uno de los temas que, a mí en lo personal, me parece que debimos haber respaldado más”, dijo.

Los diputados del PRI mostraron una manta donde aparece la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el diputado Arturo Ávila, vacacionando en meses pasados, el miércoles. ı Foto: Cuartoscuro

En contraste, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, sostuvo que Morena está cerrado a las propuestas que tiene la oposición para modificar el presupuesto de egresos.

Además, denunció que la mayoría guinda en el Congreso de la Unión realizó reasignaciones presupuestales, donde le reducirá los recursos al tema de seguridad y de procuración de justicia.

“Se está haciendo un gran daño al país y no aceptó Morena varios programas sociales que propuso el PRI, lo que nos da tristeza, como un programa para familiares de desaparecidos; tampoco aceptó bajar la edad de 65 a 60 años para que las personas reciban un apoyo”, acusó.

Noemí Luna, de Acción Nacional, dijo que su partido exigió equilibrio en la aplicación del gasto público, para que se respalden los programas sociales y, a la vez, se fortalezcan los sectores que generan desarrollo social y económico.

La vicecoordinadora general de la fracción panista lamentó que la aplanadora oficialista de Morena, Verde y PT haya aprobado la Ley de Ingresos 2026 con la aplicación y aumento de nuevos impuestos y derechos, así como un endeudamiento histórico por 1.7 billones de pesos. Es decir, en el 2026, de cada 100 pesos de ingresos, casi 18 serán para pagar deuda.

Reasignación de presupuesto

Dependencias federales que fueron beneficiadas: