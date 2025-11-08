Estos son los productos que aumentarán impuestos partir de 2026

A partir de 2026 aumentarán impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos en México

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista oficial de productos que tendrán un incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a partir del 1 de enero de 2026, como parte del Paquete Económico 2026.

Esta medida busca desincentivar el consumo de productos considerados nocivos para la salud y elevar la recaudación destinada a programas de prevención y atención médica, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Productos que aumentarán de precio

De acuerdo con la publicación en el DOF y el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, los productos con incrementos confirmados son:

Cigarros, puros y otros tabacos labrados

La tasa del IEPS pasará del 160% al 200%.

Además, se aplicará una cuota específica de $1.1584 pesos por cigarro fabricado o importado.

También se incluyen otros productos que contengan nicotina, como dispositivos o “pouches”.

Bebidas saborizadas con azúcares añadidos

El impuesto sube de $1.64 a $3.08 pesos por litro.

Abarca refrescos, jugos industrializados y bebidas en polvo o jarabes que al diluirse contengan azúcar.

Bebidas con edulcorantes o versiones “light”

Por primera vez, se les aplicará IEPS con una cuota de $1.50 pesos por litro, al considerarse dentro de la misma categoría de bebidas saborizadas.

Sueros orales y bebidas de rehidratación con azúcares o edulcorantes

También quedarán gravados con la cuota de $3.08 pesos por litro, siempre que no contengan ciertos componentes como glucosa anhidra o cloruro de sodio.

Juegos con apuestas y sorteos, incluidos videojuegos con contenido violento

La tasa del IEPS aumentará de 30% a 50%, y se extenderán las obligaciones fiscales para plataformas digitales.

Según la Secretaría de Hacienda, la reforma responde a un enfoque de salud pública y responsabilidad fiscal.

El objetivo es reducir el consumo de tabaco y bebidas azucaradas y con esto generar recursos adicionales para fortalecer el sistema nacional de salud.

La dependencia señaló que parte de lo recaudado integrará un nuevo Fondo de Aportaciones de Impuestos Saludables, destinado a financiar programas de atención médica y campañas de prevención.

¿Cuándo entra en vigor el aumento?

Iniciara a partir del 1 de enero de 2026.

Las cuotas se ajustarán cada año conforme al índice de precios al consumidor.

Algunos sectores tendrán un periodo de adaptación, especialmente en la industria tabacalera.

Con esto el Gobierno federal busca que disminuya el consumo de estos productos por parte de la población, pues asegura que estos afectan el bienestar de la población, incluidos niñas y niños.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL