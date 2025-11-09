Michoacanos ‘no están solos’, su presidenta los respalda: CSP; informará avances de Plan Michoacán cada mes

La presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación del Plan Michoacán por la paz y la justicia.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las y los michoacanos “no están solos”, y que ella junto al Gobierno federal los respalda, ante la situación de violencia que derivó en el homicidio de Carlos Manzo, el pasado sábado.

Durante la presentación del Plan Michoacán por la paz y la justicia, este domingo en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que dará seguimiento cada 15 días a la implementación del plan, y que los avances se presentarán mensualmente en la Mañanera del Pueblo.

Gabinete federal presentó el Plan Michoacán. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

Después de que los integrantes del Gabinete federal presentaran los detalles del Plan Michoacán, la mandataria federal intervino y explicó su visión para Michoacán a través del Plan.

A modo de resumen, destacó que éste se basa en 12 ejes, con más de 100 acciones, una inversión de más de 57 mil millones de pesos, de los cuales, explicó, una parte importante será con inversión mixta.

“Se trata de hacer todavía más austeridad republicana para poder destinar todos los recursos a nuestro país, el pueblo de México. No se descobija a nadie, sino, al contrario, se hace un esfuerzo especial para las y los michoacanos”, explicó la presidenta.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del Plan Michoacán. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

Asimismo, la mandataria federal destacó que la construcción de este Plan siguió a intensivas reuniones entre el gabinete federal, junto con autoridades municipales de Michoacán, así como representantes de diversos sectores.

“Se reunieron durante estos días a distancia, de manera presencial, y lo seguiremos haciendo, no es un ejercicio de cuatro días, sino un ejercicio permanente”, explicó Sheinbaum Pardo.

La presidenta aseguró que no es solo un plan económico para el estado, sino una estrategia integral para impulsar el desarrollo, basado en que la atención a las causas contribuirá a disminuir la violencia.

“Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, a la salud, el acceso a la vivienda, el empleo digno; es decir, desarrollo con justicia y bienestar”, explicó la presidenta.

Finalmente, Claudia Sheinbaum se dirigió al pueblo michoacano para recordarle que “no está solo”.

“Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. [...] A todas y todos los michoacanos les decimos: no están solos, su presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”, concluyó Sheinbaum.

