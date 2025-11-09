Presidenta y gabinete federal presentan ‘Plan Michoacán por la paz y la justicia’

La presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete federal de seguridad presentan el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el cual se reforzará las operaciones en el estado, después del asesinato de Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

La presentación se lleva a cabo en Palacio Nacional, y participan, además de la presidenta Claudia Sheinbaum, los titulares de diferentes secretarías del Gobierno federal.

Marcelo Ebrard anuncia fortalecimiento de polos de desarrollo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expuso que desde el área a su cargo se fortalecerá el impulso a los polos de desarrollo económico, lo que involucra labores como la modernización del Puerto Lázaro Cárdenas

En cuanto a las obras de infraestructura, presentó una inversión de ocho mil 186 millones de pesos para los trabajos en 59 tramos en la red carretera federal.

Asimismo, se destinarán dos mil 297 millones de pesos para atender caminos artesanales.

Julio Berdegué anuncia plan de desarrollo económico en Michoacán

El titular de la Secretaría de Julio Berdegué, anunció un acercamiento con los productores, labores de sanidad y créditos que representarán una inversión de 292 millones de pesos y apoyos en créditos por mil 509 millones de pesos.

También se aplicará un plan de desarrollo económico forestal. Precisó que en la entidad se pasará de beneficiar a 10 mil a 18 mil sembradores con el programa Sembrando Vida.

Como parte de esto, se incrementará la compra de maíz a pequeños productores. En suma, será una inversión social de 216 millones de pesos.

Defensa lanza plan Paricutín para Michoacán; van más de 10 mil elementos

El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, presentó el plan Paricutín que estará a cargo de las fuerzas armadas para combatir la incidencia delictiva de Michoacán.

El operativo incluirá el despliegue de diez mil 506 elementos del ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, cuya tarea principal será la de conseguir que ningún criminal entre ni salga de Michoacán, por medio de operativos que además se coordinarán con los estados colindantes como el Estado de México.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al plan por medio de la denuncia ante las autoridades. Subrayó que todo reporte será atendido, “por mínimo que parezca”.

Harfuch: Estrategia de seguridad de Michoacán, es prioridad nacional

Tras reiterar las condolencias a familiares del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, subrayó que se dará con los responsables del homicidio y no habrá impunidad.

Al presentar los detalles del Plan Michoacán, enfatizó que se tratará de reforzar los cuatro ejes de la estrategia de seguridad, que implicará un reforzamiento a los despliegues de seguridad, las labores de inteligencia, así como un crecimiento del estado de fuerza de las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Recordó que Michoacán fue el punto de partida de la estrategia contra la extorsión y ahora, este plan será robustecido con capacitación avanzada para operadores, así como de los elementos.

Tras remarcar que la seguridad del estado es prioridad nacional, adelantó que esta semana se realizará una visita a Uruapan, a petición de la alcaldesa Grecia Quiroz, mencionó que también habrá un acercamiento con productores que se han visto afectados por la incidencia delictiva en la entidad.

