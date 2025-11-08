Presentan mañana Plan Michoacán por la Paz





La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este domingo presentará el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, luego de las consultas que hizo el Gobierno federal con distintos sectores del Gobierno local con la comunidad, y donde también se consultó con la Iglesia.

“No nos vamos a ir de Michoacán”, aseguró, tras resaltar que las familias de la entidad “no están solas”, y destacó que en el estado ha habido presencia de fuerzas federales, en especial de la Guardia Nacional, así como la dispersión de programas del Bienestar. Sin embargo, reconoció que se debe fortalecer la estrategia.

Asimismo, aseveró que se lleva a cabo un trabajo en conjunto con el Gobierno estatal, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en aras de implementar medidas que proporcionen resultados concretos y a corto plazo.

Sobre el caso del menor de edad que ultimó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dijo: “Ningún mexicano quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron 36 años de abandono hacia la juventud”.

Recalcó que la estrategia de seguridad no puede limitarse a la presencia de fuerzas armadas o policías, sino “que debe incluir acciones profundas de atención a las causas sociales, la atención a los jóvenes”.

Por ello, su Gobierno busca fortalecer la cultura, el deporte y la educación como herramientas para ofrecer alternativas reales a los jóvenes “para que no tengan a la delincuencia organizada como opción”.

Finalmente negó que la política de “abrazos, no balazos” aplicada en el gobierno de su antecesor signifique “indulgencia con los delincuentes”, como ha señalado la oposición.