Iglesia al choque contra Ley Trasciende

Como era de esperarse, la Iglesia salió ayer a pronunciarse en contra de la iniciativa que activistas arropados por legisladores presentaron la semana pasada, con la cual se busca que las personas que viven sus últimos días en medio del dolor puedan contar con una opción que les evite tal sufrimiento. La Iglesia, en particular la Arquidiócesis Primada de México, acusó en su editorial del medio Desde la fe que se trata de una salida del Estado para evadir las responsabilidades que le compete cumplir, como es garantizar los servicios de salud que permitan, a quien lo necesite, recibir los servicios y asistencia médica necesarios para contar con una calidad de vida verdadera. La Ley Trasciende, se ha informado, permitiría legalizar, regular y despenalizar la eutanasia en México. Una de sus promotoras es Samara Martínez, quien padece una enfermedad renal terminal, aunque la iniciativa ha recabado más de 128 mil firmas de apoyo y tiene respaldos de legisladores de Morena, MC, PAN y PRI. Atentos.

