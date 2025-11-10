Samuel: avances “en tiempo y forma” y viene consolidación

Al presentar su Cuarto Informe de Gobierno, Samuel García, gobernador de Nuevo León, destacó que, en materia de seguridad, su administración ha logrado reducir 70 por ciento los delitos de alto impacto, gracias a la nueva Fuerza Civil.

Desde el Showcenter Complex, el mandatario subrayó que, tras su llegada, se creó una nueva Policía Estatal, con una inversión de 30 mil millones de pesos en cuatro años, con la cual es hoy la mejor pagada y con mejor equipo de todo el país y, además, se espera que en los próximos años pase de seis mil elementos a siete mil antes del Mundial de Futbol 2026, para garantizar la seguridad.

El Dato: NL recibió 115 billones de dólares y más de 423 proyectos en inversión extranjera; además, se ha apoyado a más de tres mil Pymes con más de ocho mil 700 millones de pesos.

Añadió que, en cuatro años, se ha invertido en mil 100 nuevas patrullas, nuevos autos blindados, 12 nuevos helicópteros, un helicóptero militar Black Hawk, cuatro nuevos cuarteles, nuevos penales, un nuevo C5 y nuevas divisiones como la aérea, blindada, inteligencia, táctica, médica y de caminos.

“No nos conformamos con ser la mejor policía de México, queremos competir con estándares internacionales y, por eso, el año que entra inauguramos el cuartel general de la nueva Fuerza Civil, un edificio de inteligencia”, anunció.

Además, agregó que, gracias a esta inversión, la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) colocó a la policía de Nuevo León como la mejor policía de México.

“Este año, la nueva Fuerza Civil logró que Nuevo León fuera el estado que más escaló en estados blindados fuera de violencia, ya que pasamos del lugar 5 al 15”, destacó el gobernador.

En materia de movilidad, García Sepúlveda destacó que su gobierno construye el monorriel más largo del continente y el segundo más grande del mundo, con dos líneas de 35 kilómetros, y resaltó el avance de más del 68 por ciento en las líneas 4 y 6 del Metro.

Agregó que su administración le “apostó masivamente al transporte público” con la compra de cuatro mil nuevos camiones, transmetros y “un mundo” de corredores verdes para el mundial.

“Tenemos el 80 por ciento de las rutas estructuradas, vamos a modernizar la Línea 1, ya llegaron 22 trenes nuevos, todos son nuevos con Internet, bajas emisiones y con clima”, dijo.

Añadió que, en 40 años, no se había construido ni una carretera y que, durante su administración, en cuatro años, se han realizado cuatro y la carretera Gloria-Colombia, que fue la más “vistosa”, ya fue concluida.

En el tema del agua, Samuel García dijo que los gobiernos anteriores “los habían dejado con la boca seca”; no existía la presa León y la presa El Cuchillo estaba en un 30 por ciento; sin embargo, hoy en día todas las presas del estado tienen el 100 por ciento de capacidad.

“Si no dejábamos de extraer, se iba a acabar la fuente principal de Nuevo León. Entonces, nos pusimos a trabajar; hoy las presas están llenas a más del 100, terminamos en tiempo récord un acueducto de 100 kilómetros”, dijo.

Por lo que respecta al medioambiente, el mandatario destacó que durante el cuarto año de gobierno se creó la Secretaría de Medio Ambiente, la división y fiscalía ambiental, que tienen facultades para sancionar a quienes cometen delitos ambientales.

“Por fin en Nuevo León se están yendo a la cárcel quienes provocan incendios o afectan ríos, y hasta el momento ya van más de 60 carpetas que tienen sentencia de condena”, destacó.

De igual forma, mencionó que no todo es sanción, pues su gobierno ha sembrado más de 800 mil árboles y se creó el Centro Estatal de Atención Animal, con el fin de brindar atención integral en materia de bienestar animal.