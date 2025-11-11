Molotov vs. hijo de AMLO

Vaya respuesta la que dio Paco Ayala, de Molotov, a José Ramón López Beltrán, luego de que en días pasados el hijo del expresidente López Obrador replicara a los dichos de la banda durante el concierto por su 30 aniversario. Ese día, nos recuerdan, antes de interpretar “Gimme the power”, se escuchó a alguien de la banda decir: “No estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación. ¡Que chinguen a su mad..!” La respuesta de José Ramón al día siguiente fue: “De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca…”. Ayala lanzó ayer el revire: “¡Ya vi que nos escribió el panzón millonario! Jaja de mega fan a chairo/idiota! Todos los políticos absolutamente toda valen ver… pero tu papá más que todo juntos!” Luego José Ramón recetó: “De pena ajena que los de Molotov sean panistas de clóset con instrumentos musicales”. Va escalando la cosa, nos comentan

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Nada aún en Sonora