“Narcolanchas”: suma EU 76 muertos en 16 ataques entre vacíos y cuestionamientos

Con los recientes ataques perpetrados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental suman 76 personas muertas y 20 embarcaciones destruidas, ligadas por la administración de Donald Trump con el tráfico de drogas. De acuerdo con expertos consultados por La Razón, se trata de lanchas Go Fast que, a decir de Abraham Serrano, especialista en inteligencia, “son verdaderos instrumentos de guerra marítima”.

Serrano explicó que estas embarcaciones “pueden superar los 80 nudos —aproximadamente 150 kilómetros por hora — y transportar hasta siete toneladas de cocaína. Su diseño de fibra de carbono y sus motores de más de 300 caballos de fuerza las hacen ideales para evadir a las fuerzas de seguridad”.

El Dato: Tras el bombardeo múltiple del 28 de octubre, la Secretaría de Marina de México realizó por 96 horas la búsqueda del supuesto sobreviviente, pero no fue hallado.

Según el experto, esta modalidad sigue siendo eficaz porque “las autoridades no pueden vigilar todo el Caribe o el Pacífico”, un argumento utilizado por el gobierno de EU para perpetrar sus ataques.

En el hecho más reciente, el número 16, EU hundió dos de estas supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico oriental, en dos operaciones en las que murieron seis presuntos “narcoterroristas”.

“Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, anunció el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un mensaje en su cuenta de X junto con un video del bombardeo.

De acuerdo con el jefe del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las embarcaciones hundidas estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y “transportaban estupefacientes” mientras “transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”.

Momento de una de las dos ofensivas reportadas ayer por EU en aguas del Pacífico, donde murieron 6 personas. ı Foto: Especial

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”, informó Hegseth, quien agregó que no hubo heridos entre las tropas estadounidenses.

La naturaleza de las supuestas narcolanchas divide opiniones entre los expertos sobre si las personas fallecidas en estos ataques son narcotraficantes o pescadores a los que los grupos del crimen organizado obligan a servirles.

El exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Mike Vigil, dijo en entrevista con La Razón que las víctimas “no son narcos, sino simples pescadores pobres”. El especialista en inteligencia y seguridad hemisférica Abraham Serrano sostiene que entre ellos “sí hay pescadores, pero también narcotraficantes”, lo que vuelve más complejo el escenario.

La postura de Vigil es firme al calificar las acciones estadounidenses como “asesinatos de gente pobre”. Señaló que las organizaciones criminales suelen “amenazarlos o pagarles muy poco, quizá tres mil dólares por cada cargamento”, para que trasladen drogas a alta mar.

“Estas personas son civiles, no están armadas, no representan una amenaza. Lo que está haciendo Donald Trump no va a tener ningún impacto contra el narcotráfico; sólo está matando inocentes”, advirtió.

Según el exagente de la DEA, no hay pruebas de que las lanchas atacadas transportaran drogas. “Trump no ha presentado nada de evidencia. Esas lanchas salen al Pacífico o al Caribe a pescar. Al destruirlas completamente no dejan restos ni evidencia alguna, por lo que nunca sabremos qué llevaban”.

Consideró que los ataques se apoyan en informes de inteligencia poco confiables, supuestamente elaborados por la CIA. “He trabajado con la CIA; son analistas, no operadores. Se dejan llevar por fuentes falsas. Si Trump basa sus decisiones en esa información, para mí no es creíble”.

Abraham Serrano coincidió en que el uso de la fuerza por parte de EU es “controvertido y desproporcionado”, pero rechazó la idea de que todas las embarcaciones destruidas sean inocentes.

“Desde mi punto de vista, son ambos. Algunos pescadores los contrata el crimen organizado para traficar. Existen lanchas equipadas con varios motores muy potentes que un pescador no necesita, pero el crimen organizado sí”, dijo.

Serrano ubicó el conflicto en el contexto de una “guerra híbrida”, donde se difuminan las fronteras entre los delitos penales y los actos bélicos: “Varios analizan el tema como si fuera una guerra convencional, pero estamos en una nueva era. Las leyes actuales quedan rebasadas”.

El pasado 31 de octubre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó al Gobierno de Estados Unidos de “violar el derecho internacional” con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”, escribió en un comunicado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Una portavoz del funcionario de la ONU dijo que éste ha comunicado a las autoridades estadounidenses la posición de su organismo.

En un intento por justificar estos bombardeos, Estados Unidos sostiene que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo y que, desde su punto de vista, sus actos están regidos por el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado.

Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas. Por ello, defiende que lo que debe regir son las normas internacionales de los derechos humanos.

Registro trágico

Relatoría de los bombardeos a embarcaciones por parte de EU.

Septiembre:

2-sep. 1.er ataque, 11 muertos.

15-sep. 2.o ataque, 3 muertos.

19-sep. 3.er ataque, 3 muertos.

Octubre:

3-oct. 4.o ataque, 4 muertos.

14-oct. 5.o ataque, 6 muertos.

16-oct. 6.o ataque, 2 muertos y 2 sobrevivientes.

17-oct. 7.o ataque, 3 muertos.

21-oct. 8.o ataque, primero en el Pacífico, 2 muertos.

22-oct. 9.o ataque, segundo en el Pacífico, 3 muertos.

24-oct. 10.o ataque, 6 muertos.

28-oct. Ataque a 4 lanchas en el Pacífico, con 15 muertos.

29-oct. Doceavo ataque, mató a 4 personas.

Noviembre: