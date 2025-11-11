Presión magisterial

Nos cuentan que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene el dedo flotando sobre el botón rojo para activar una nueva movilización nacional para meter presión al Gobierno federal alrededor de sus demandas. La advertencia, nos dicen, no sólo es el paro de 48 horas al que convocó el próximo jueves 13 de noviembre y la protesta en la Ciudad de México. Los del magisterio barajan la posibilidad de aderezar sus plantones con contingentes reforzados por agrupaciones que no tienen tanto que ver con el gremio para que la capital resienta, pues se trata de hacer que las autoridades relajen su negativa a ceder más de lo que ya han hecho, por ejemplo, con el aumento salarial del 10 por ciento que se anunció este año. Por lo pronto, en el paquete de protestas tienen previsto: cercar Palacio Nacional durante la mañanera, marcha al Congreso e instalación de plantón; también liberar casetas de peaje, toma de oficinas de gobierno y toma de “empresas transnacionales”. Agárrense.

