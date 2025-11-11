Que no sabía, pero no dice que no

Así que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, apareció ayer para dar cuenta del aumento de salario que se pretende dar, de acuerdo con lo establecido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de Veracruz enviado por su gobierno al Congreso local. Pero resulta que, según dijo, “yo ni sabía que me iban a aumentar. Aunque agregó otro dato de interés: el alza no sólo es para ella, sino para todo su equipo de gobierno al que la mandataria se refirió como “burocracia de confianza”. En otros lugares a ese sector del gobierno le llaman más bien “burocracia dorada”, nos comentan. Como sea, todo parece indicar que nada frenará el aumento, porque aunque Nahle no lo conociera, como que tampoco habló de rechazarlo. Claramente no fue la propuesta de incremento lo que le provocó escozor sino el hecho de que se convirtiera en noticia nacional. “Ése no es tema, no le veo el escándalo”, señaló la controversial mandataria.