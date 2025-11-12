Aluvión de protestas

Y hablando de marchas, nos comentan que será mejor que en los próximos días tome usted las debidas providencias porque la Ciudad de México estará cercada no por uno, sino por al menos cinco gremios o agrupaciones que reclamarán que el Gobierno atienda sus demandas. Además de los maestros, andarán por acá productores de maíz que siguen rechazando el acuerdo al que llegó el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, con algunos gobiernos del Bajío alrededor del precio de la tonelada del grano; a ellos, nos dicen, se agregarán transportistas y a ellos, a su vez, también se adhieren productores de caña, igual de inconformes con el titular del Agro (a quien, se informó ayer, dieron portazo en su dependencia con tal de conseguir una audiencia). Y aquí no terminan las movilizaciones, pues se espera, además, que la denominada Generación Z se haga presente en esta miscelánea de movilizaciones ya rumbo al fin de semana en medio del Buen fin. ¡Uf!