Castración química para violadores y pederastas propone el PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso endurecer las sanciones contra los agresores sexuales en México a través de la castración química.

El diputado federal Israel Betanzos Cortés presentó una iniciativa que busca incluir el tratamiento químico de inhibición sexual como parte de las penas y medidas de seguridad para personas sentenciadas por delitos graves, especialmente aquellos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

Betanzos Cortés explicó que el tratamiento se basa en la aplicación de sustancias hormonales reversibles y temporales, avaladas por la Secretaría de Salud Federal, que reducen la libido e inhiben el deseo sexual. La medida se aplicaría solo a agresores con sentencia firme por delitos como violación, abuso sexual, pederastia, incesto o turismo sexual.

Castración química para violadores y pederastas, propone diputado ı Foto: larazondemexico

El legislador puntualizó que este procedimiento debe ser parte de un tratamiento integral, que incluya atención médica física y psicológica, con el fin de lograr la rehabilitación del agresor y prevenir la reincidencia. La duración del tratamiento equivaldría al tiempo que dure la condena impuesta.

Betanzos recordó que ya había impulsado una propuesta similar en 2010, cuando era diputado local en la V Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pero consideró que la actual crisis de violencia sexual en el país exige retomar la iniciativa “con mayor firmeza”.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2024 se registraron más de 65 mil denuncias por delitos sexuales, siendo los estados con mayor incidencia el Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y Nuevo León.

“La sociedad merece medidas efectivas de protección, rehabilitación y justicia. Esta no es una medida aislada ni punitiva en exceso; es un esquema preventivo e integral que busca proteger a las víctimas y garantizar la no repetición”, concluyó el legislador priista.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT