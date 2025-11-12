Festejo de Economía, Profeco y Lotenal

Con la novedad de que en la Procuraduría Federal del Consumidor están de plácemes, porque su Revista del Consumidor está cumpliendo nada menos y nada más que 49 años. ¿Quién no ha ocupado alguna vez esa publicación que puntualmente revisa si los productos que están a la venta realmente contienen lo que afirman tener o cumplen lo que prometen? o ¿a quién no le ha ayudado en alguna ocasión sus comparativos de precios? El caso es que para celebrar el aniversario de esa publicación el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, e Iván Escalante, titular de la Profeco, develaron un boleto conmemorativo de la Lotería Nacional —el del sorteo superior número 2865—. El primero destacó la utilidad social de la publicación y el segundo la historia de la misma. Lo hicieron acompañados de la titular de Lotenal, Olivia Salomón, quien destacó que la justicia también se ejerce orientando, informando y cuidando las finanzas de las familias mexicanas. Nos dicen, por cierto, que las series y cachitos ya están a la venta. Ahí el dato.