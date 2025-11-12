Ligan a 2 exgobernadores con despojo

La FGR vinculó a proceso a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “El licenciado Tomasin” o “El 12”, presunto líder de “La Barredora”, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La Fiscalía General de la Repúblicas (FGR) y el gobierno de Nayarit informaron la recuperación de nueve millones 619 mil 454 metros cuadrados de tierras en costas de la Riviera Nayarita, valuados en 50 mil millones de pesos y cuyo despojo implica a los exgobernadores Ney González, durante la gestión del 2015 al 2011, prófugo de la justicia, y su sucesor, Roberto Sandoval, del 2011 al 2017, preso por falsificación de documentos.

En conferencia de prensa, la fiscal especializada de Control Competencial de la FGR, Cristina Reséndiz Durruti, dijo que en 2023 solicitaron la orden de aprehensión en contra de Ney González, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso de Sandoval, comentó que las investigaciones siguen su curso.

La fiscal comentó que existe una ficha roja de Interpol contra Ney González, a quien se le acusa del megafraude cometido en contra del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) durante su administración. Asimismo, tiene pendientes otras dos órdenes de captura por peculado, falsificación de documentos, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y administración fraudulenta.

“Hemos iniciado diversas carpetas de investigación por varios delitos como son operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, violaciones a la ley de amparo, contra la administración de justicia, entre otros. En dichas negativas han llevado a cabo diversos actos de investigación, aseguramiento de inmuebles, técnicas de investigación con control judicial, portación de información por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)” dijo.

EL TIP: REPORTES sobre Ney González sugieren que el exgobernador estaría en Israel, al difundirse una grabación de él en el mar de Galilea.

Petronilo Díaz Ponce, fiscal general de Nayarit, dijo que se inspeccionaron diversas notarías públicas vinculadas con las operaciones ilícitas donde detectaron alteraciones en libros registrales y documentos oficiales que confirman un entramado planeado para simular actos jurídicos y despojar al estado de bienes de gran valor.

Detalló que está acción se realizó para recuperar bienes inmuebles presuntamente vendidos de manera ilegal.